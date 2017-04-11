Страсти по Шатову. Откровения тура
Самые яркие высказывания 22-го тура чемпионата России.
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1. Олег ШАТОВ, полузащитник «Зенита».
ЗЕНИТ — АНЖИ — 1:1.
«Главному тренеру и без нас хорошо…».
2. Мирча ЛУЧЕСКУ, главный тренер «Зенита».
ЗЕНИТ — АНЖИ — 1:1.
«Шатов сам себя отдалил от команды своими травмами. Иногда они существуют на самом деле, а иногда сложно сказать, насколько они серьезны».
3. Кахор МУМИНОВ, представитель хавбека Олега Шатова.
ЗЕНИТ — АНЖИ — 1:1.
«Луческу усомнился в травмах Шатова? Вся страна давно уже усомнилась в квалификации самого Луческу. Олег — уральский боец. А все эти высказывания — не что иное как агония трансильванского специалиста».
4. Иван ДАНИЛЬЯНЦ, тренер «Ростова».
ЛОКОМОТИВ — РОСТОВ — 0:0.
«Сошлись две гроссмейстерские тактики. В таком противостоянии двух грандов тактики Семин — Бердыев как только ошибся — «погиб».
5. Йоан МОЛЛО, полузащитник «Зенита».
ЗЕНИТ — АНЖИ — 1:1.
«Хочу посетить все рестораны, которые есть в Петербурге. Уже начали делать это с семьей. Вообще я простой человек: если дать мне мяч и еду, я буду счастлив!».
6. Олег РОМАНЦЕВ, бывший главный тренер «Спартака».
УФА — СПАРТАК — 1:3.
«Чего не хватило “Уфе”? Футболиста по фамилии Семак, который взял бы на себя роль лидера».
7. Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный тренер ЦСКА.
КРАСНОДАР — ЦСКА — 1:1.
«Выражаясь терминологией бокса, если бы давали победу по очкам, мы могли бы ее одержать».
8. Олег ИВАНОВ, полузащитник «Терека».
ТЕРЕК — АРСЕНАЛ — 3:1.
«Ни с кем не подпишу контракт за спиной “Терека”. Готов завершить здесь карьеру».
9. Владимир ИЛЬИН, нападающий «Урала».
УРАЛ — ОРЕНБУРГ — 2:0.
«Рад, что забил победный мяч и сделал еще один шаг на пути к сборной».
10. Денис ГЛУШАКОВ, полузащитник «Спартака».
УФА — СПАРТАК — 1:3.
(о первом в сезоне 11-метровом в ворота соперников красно-белых) «Должны же были нам пенальти
ЛИДЕРЫ ПО ОЧКАМ
Денис ГЛУШАКОВ, полузащитник «Спартака» — 59
Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака» — 59
Мирча ЛУЧЕСКУ, главный тренер «Зенита» — 58
Артем ДЗЮБА, нападающий «Зенита» — 51
Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива» — 50.
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