Страсти по Шатову. Откровения тура

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1. Олег ШАТОВ, полузащитник «Зенита».

ЗЕНИТ — АНЖИ — 1:1.

«Главному тренеру и без нас хорошо…».

2. Мирча ЛУЧЕСКУ, главный тренер «Зенита».

ЗЕНИТ — АНЖИ — 1:1.

«Шатов сам себя отдалил от команды своими травмами. Иногда они существуют на самом деле, а иногда сложно сказать, насколько они серьезны».

3. Кахор МУМИНОВ, представитель хавбека Олега Шатова.

ЗЕНИТ — АНЖИ — 1:1.

«Луческу усомнился в травмах Шатова? Вся страна давно уже усомнилась в квалификации самого Луческу. Олег — уральский боец. А все эти высказывания — не что иное как агония трансильванского специалиста».

4. Иван ДАНИЛЬЯНЦ, тренер «Ростова».

ЛОКОМОТИВ — РОСТОВ — 0:0.

«Сошлись две гроссмейстерские тактики. В таком противостоянии двух грандов тактики Семин — Бердыев как только ошибся — «погиб».

5. Йоан МОЛЛО, полузащитник «Зенита».

ЗЕНИТ — АНЖИ — 1:1.

«Хочу посетить все рестораны, которые есть в Петербурге. Уже начали делать это с семьей. Вообще я простой человек: если дать мне мяч и еду, я буду счастлив!».

6. Олег РОМАНЦЕВ, бывший главный тренер «Спартака».

УФА — СПАРТАК — 1:3.

«Чего не хватило “Уфе”? Футболиста по фамилии Семак, который взял бы на себя роль лидера».

7. Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный тренер ЦСКА.

КРАСНОДАР — ЦСКА — 1:1.

«Выражаясь терминологией бокса, если бы давали победу по очкам, мы могли бы ее одержать».

8. Олег ИВАНОВ, полузащитник «Терека».

ТЕРЕК — АРСЕНАЛ — 3:1.

«Ни с кем не подпишу контракт за спиной “Терека”. Готов завершить здесь карьеру».

9. Владимир ИЛЬИН, нападающий «Урала».

УРАЛ — ОРЕНБУРГ — 2:0.

«Рад, что забил победный мяч и сделал еще один шаг на пути к сборной».

10. Денис ГЛУШАКОВ, полузащитник «Спартака».

УФА — СПАРТАК — 1:3.

(о первом в сезоне 11-метровом в ворота соперников красно-белых) «Должны же были нам пенальти когда-нибудь поставить!».

ЛИДЕРЫ ПО ОЧКАМ

Денис ГЛУШАКОВ, полузащитник «Спартака» — 59

Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака» — 59

Мирча ЛУЧЕСКУ, главный тренер «Зенита» — 58

Артем ДЗЮБА, нападающий «Зенита» — 51

Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива» — 50.