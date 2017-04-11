«Урал» продлит контракт с Павлюченко

«Мы договорились, что контракт с Романом Павлюченко будет продлён. Он сам сказал, что хочет остаться в клубе, и мы этого хотим. Все нюансы будут понятны ближе к концу чемпионата», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.



Павлюченко перешёл в состав «Урала» в 2016 году, заключив контракт на один год. В текущем сезоне 35-летний игрок провёл в РФПЛ 20 матчей и забил три мяча.