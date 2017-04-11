8 очков — ловушка для «Спартака»? Рейтинг «СЭ»
«СЭ» о главных фигурах и самых ярких событиях 22-го тура.
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СЕМАК НЕ СМОГ ПОМОЧЬ «ЗЕНИТУ» И ЦСКА
«Спартак» победил в Уфе. С одной стороны, тур сложился для
Но не все так просто.
Кроме того разговоры о «невозможности» отыграть 8 очков могут только навредить «Спартаку». В расписании
ШАТОВ РАСШАТАЛ ЛОДКУ?
Впрочем, «Спартаку» нечего бояться, если «Зенит» продолжит в том же духе. Бывшие
Мирча Луческу откровенно «плывет», то жалуясь на судейство, то ругаясь со своими же игроками. В ответ на брошенную после матча Олегом Шатовым фразу «Главному тренеру и без хорошо», заслуженный румын намекнул, что подозревает полузащитника в симуляции травм и нежелании тренироваться.
УРАЛЬСКАЯ ВЕСНА
«Урал» Александра Тарханова набрал больше всех очков в весенней части чемпионата — 12 из 15 возможных. «Амкар», «Рубин», «Анжи», «Оренбург» — это, конечно, не самый крутой набор «снятых скальпов», но ведь параллельно «шмели» пробились в финал Кубка, обыграв «Краснодар» и еще раз казанцев.
Символом восхождения стал форвард Владимир Ильин, который пришел в клуб зимой из «Кубани». Прежде он никогда в
КУБАНСКИЙ КЛИНЧ
Центральный матч тура получился жарким, эмоциональным, во всех отношениях качественным, но не принес радости его участникам — ничья не устроила ни «Краснодар», ни ЦСКА. Зато она на руку «Спартака», убежавшему еще дальше. И многочисленным претендентам на 4-е место, дающее право выступить в Лиге Европы. «Локомотив», который на сегодня 9-й, отстает от «быков» всего на четыре очка — поразительная плотность.
ГРОССМЕЙСТЕРСКИЕ НУЛИ
Конкуренцию краснодарскому матчу в плане зрелищности могли составить «Локомотив» и «Ростов». В
ВОСПИТАТЕЛЬ ПЕТРАКОВ
«Томь» опять удивила. Сибиряки, согласно различным экспертам и аналитикам, не должны были набрать в весенней части сезона ни одного очка. А взяли уже четыре. И на столько же отстают от 14-го места, что вовсе не безнадежно. Правда, задачи спастись перед Валерием Петраковым руководство не ставило. Но это уже не его забота.
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