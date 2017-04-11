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СЕМАК НЕ СМОГ ПОМОЧЬ «ЗЕНИТУ» И ЦСКА

«Спартак» победил в Уфе. С одной стороны, тур сложился для красно-белых суперуспешно: «висевшие» на карточках Кутепов, Комбаров, Фернанду и Зе Луиш избежали наказаний (москвичи вообще не получили ни одного предупреждения). К тому же благодаря ничьим «Зенита» и ЦСКА лидер снова увеличил отрыв от преследователей до восьми очков. За восемь туров такое отставание не отыгрывалось в чемпионатах России никогда.

Но не все так просто. Во-первых, хоть Зе Луиш и не получил карточку, но повредил заднюю поверхность бедра. Как и другой форвард — Луиз Адриану. Так что есть вероятность, что 16 апреля против «Зенита» атака «Спартака» предстанет ослабленной.

Кроме того разговоры о «невозможности» отыграть 8 очков могут только навредить «Спартаку». В расписании красно-белых помимо матча с питерцами значатся визиты к ЦСКА, «Ростову». А это уже 9 очков. И стоит чему-то пойти не так….

ШАТОВ РАСШАТАЛ ЛОДКУ?

Впрочем, «Спартаку» нечего бояться, если «Зенит» продолжит в том же духе. Бывшие красно-белые Паршивлюк и Яковлев организовали красивый гол на «Петровском», да и весь «Анжи» провел отличный матч и в какой-то степени был даже ближе к победе.

Мирча Луческу откровенно «плывет», то жалуясь на судейство, то ругаясь со своими же игроками. В ответ на брошенную после матча Олегом Шатовым фразу «Главному тренеру и без хорошо», заслуженный румын намекнул, что подозревает полузащитника в симуляции травм и нежелании тренироваться.

УРАЛЬСКАЯ ВЕСНА

«Урал» Александра Тарханова набрал больше всех очков в весенней части чемпионата — 12 из 15 возможных. «Амкар», «Рубин», «Анжи», «Оренбург» — это, конечно, не самый крутой набор «снятых скальпов», но ведь параллельно «шмели» пробились в финал Кубка, обыграв «Краснодар» и еще раз казанцев.

Символом восхождения стал форвард Владимир Ильин, который пришел в клуб зимой из «Кубани». Прежде он никогда в премьер-лиге не играл, а за месяц с небольшим наколотил уже пять мячей — три в чемпионате и два в Кубке.

КУБАНСКИЙ КЛИНЧ

Центральный матч тура получился жарким, эмоциональным, во всех отношениях качественным, но не принес радости его участникам — ничья не устроила ни «Краснодар», ни ЦСКА. Зато она на руку «Спартака», убежавшему еще дальше. И многочисленным претендентам на 4-е место, дающее право выступить в Лиге Европы. «Локомотив», который на сегодня 9-й, отстает от «быков» всего на четыре очка — поразительная плотность.

ГРОССМЕЙСТЕРСКИЕ НУЛИ

Конкуренцию краснодарскому матчу в плане зрелищности могли составить «Локомотив» и «Ростов». В какой-то степени им это удалось. Но только с точки зрения тех, кто ценит в футболе не голы и опасные моменты, а обилие борьбы и тактическое противостояние. В данном случае противостояли друг другу очень осторожные Юрий Семин и Курбан Бердыев. В итоге чуть ли не единственным событием за 90 минут матча стал дебют в премьер-лиге второго из братьев Миранчуков — Антона.

ВОСПИТАТЕЛЬ ПЕТРАКОВ

«Томь» опять удивила. Сибиряки, согласно различным экспертам и аналитикам, не должны были набрать в весенней части сезона ни одного очка. А взяли уже четыре. И на столько же отстают от 14-го места, что вовсе не безнадежно. Правда, задачи спастись перед Валерием Петраковым руководство не ставило. Но это уже не его забота.