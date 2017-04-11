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11 апреля 2017, 12:13 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Паршивлюк в окружении спартаковцев. Символическая сборная тура

«СЭ» представляет свой вариант лучших футболистов.

СЭ представляет свой вариант лучших футболистов. Увеличить
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СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ ТУРА. Версия «СЭ»

Артем РЕБРОВ (1) — 6,5*. Спартак.

Долгое время оставался без серьезной работы, поскольку «Уфа» вплоть до 62-й минуты не попадала в створ. Но в нужный момент выручил — отразил пенальти в исполнении Фатаи на исходе часа игры при счете 0:2, не позволив «Уфе» вернуть интригу. Второй удар в створ со стороны хозяев все-таки привел к голу, но там Ребров не виновен — Обляков бил в упор.

Сергей ПАРШИВЛЮК (1) — 7,0. Анжи.

Отдал голевой пас Яковлеву в матче с «Зенитом». После прорыва защитника Ломбертс был вынужден совершить фол у своей штрафной, за что получил красную карточку.

Евгений БАЛЯЙКИН (1) — 6,5. Томь.

Снова играл на непривычной позиции в центре обороны, но в целом справился с обязанностями, да еще и записал на свой счет первую голевую передачу в сезоне.

Денис ТЕРЕНТЬЕВ (1) — 6,0. Ростов.

Закрыл свой фланг и выиграл больше единоборств, чем любой другой участник матча «Локомотива» с «Ростовом».

Роман ЗОБНИН (7) — 6,5. Спартак.

Спас свою команду, успев прервать прострел Фатая на Кротова. Нанес несколько опасных ударов, один из которых привел к пенальти — мяч попал в руку Никитину.

Понтус ВЕРНБЛУМ (3) — 6,5. ЦСКА.

Традиционно был агрессивен и настырен, обошелся без фирменной желтой карточки. Зато забил нетипичный для себя гол ударом со средней дистанции и принес ЦСКА ничью в Краснодаре.

Денис ГЛУШАКОВ (5) — 6,5. Спартак.

В конце тайма забил первый гол «Спартака» в ворота «Уфы», подкараулив мяч в штрафной после прострела. После перерыва обязан был забивать во второй раз, но с нескольких метров не смог переиграть Беленова после флангового прострела. Много боролся и играл на перехватах, создавал необходимую плотность в центральной зоне.

Александр ГАЦКАН (2) — 6,5. Ростов.

Молдавский полузащитник полностью контролировал подступы к штрафной «Ростова». Записал на свой счет 12 удачных отборов.

Павел ЯКОВЛЕВ (1) — 6,5. Анжи.

Лишил «Зенит» важных очков, забив отличный гол после подачи Паршивлюка.

Александр СОБОЛЕВ (1) — 7,0. Томь.

В начале второго тайма вынес из пустых ворот мяч, посланный Ахметовым, а на финише встречи с «Рубином» оказался самым расторопным в центре штрафной и с близкого расстояния переиграл Рыжикова.

Магомед МИТРИШЕВ (1) — 7,0. Терек.

Нападающий «Терека» был активен в матче с «Арсеналом» и дважды использовал выгодные моменты, во втором случае ловко обыграв перед ударом защитника.

В скобках — количество попаданий в символические сборные «СЭ».

* — Оценка «СЭ» в туре.

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