Паршивлюк в окружении спартаковцев. Символическая сборная тура

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СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ ТУРА. Версия «СЭ»

Артем РЕБРОВ (1) — 6,5*. Спартак.

Долгое время оставался без серьезной работы, поскольку «Уфа» вплоть до 62-й минуты не попадала в створ. Но в нужный момент выручил — отразил пенальти в исполнении Фатаи на исходе часа игры при счете 0:2, не позволив «Уфе» вернуть интригу. Второй удар в створ со стороны хозяев все-таки привел к голу, но там Ребров не виновен — Обляков бил в упор.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Ребров отражает 11-метровый <a href="https://twitter.com/UfaFc">@UfaFc</a> в исполнении Фатаи 62' <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 22-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D1%84%D0%B0%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#УфаСпартак</a> 0:2 <a href="https://t.co/6AdCcSTZLe">pic.twitter.com/6AdCcSTZLe</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/851049798916612096">9 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сергей ПАРШИВЛЮК (1) — 7,0. Анжи.

Отдал голевой пас Яковлеву в матче с «Зенитом». После прорыва защитника Ломбертс был вынужден совершить фол у своей штрафной, за что получил красную карточку.

Евгений БАЛЯЙКИН (1) — 6,5. Томь.

Снова играл на непривычной позиции в центре обороны, но в целом справился с обязанностями, да еще и записал на свой счет первую голевую передачу в сезоне.

Денис ТЕРЕНТЬЕВ (1) — 6,0. Ростов.

Закрыл свой фланг и выиграл больше единоборств, чем любой другой участник матча «Локомотива» с «Ростовом».

Роман ЗОБНИН (7) — 6,5. Спартак.

Спас свою команду, успев прервать прострел Фатая на Кротова. Нанес несколько опасных ударов, один из которых привел к пенальти — мяч попал в руку Никитину.

Понтус ВЕРНБЛУМ (3) — 6,5. ЦСКА.

Традиционно был агрессивен и настырен, обошелся без фирменной желтой карточки. Зато забил нетипичный для себя гол ударом со средней дистанции и принес ЦСКА ничью в Краснодаре.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW">@PFC_CSKA_MOSCOW</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 22-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90?src=hash">#КраснодарЦСКА</a> 1:1 76' Понтус Вернблум <a href="https://twitter.com/wernbloom">@wernbloom</a> <a href="https://t.co/B8XKA2lKY2">pic.twitter.com/B8XKA2lKY2</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/851090365427982336">9 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Денис ГЛУШАКОВ (5) — 6,5. Спартак.

В конце тайма забил первый гол «Спартака» в ворота «Уфы», подкараулив мяч в штрафной после прострела. После перерыва обязан был забивать во второй раз, но с нескольких метров не смог переиграть Беленова после флангового прострела. Много боролся и играл на перехватах, создавал необходимую плотность в центральной зоне.

Александр ГАЦКАН (2) — 6,5. Ростов.

Молдавский полузащитник полностью контролировал подступы к штрафной «Ростова». Записал на свой счет 12 удачных отборов.

Павел ЯКОВЛЕВ (1) — 6,5. Анжи.

Лишил «Зенит» важных очков, забив отличный гол после подачи Паршивлюка.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/fc_anji">@fc_anji</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 22-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B8?src=hash">#ЗенитАнжи</a> 0:1 22' Павел Яковлев <a href="https://t.co/9ZxVKccudh">pic.twitter.com/9ZxVKccudh</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/850748560547213313">8 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Александр СОБОЛЕВ (1) — 7,0. Томь.

В начале второго тайма вынес из пустых ворот мяч, посланный Ахметовым, а на финише встречи с «Рубином» оказался самым расторопным в центре штрафной и с близкого расстояния переиграл Рыжикова.

Магомед МИТРИШЕВ (1) — 7,0. Терек.

Нападающий «Терека» был активен в матче с «Арсеналом» и дважды использовал выгодные моменты, во втором случае ловко обыграв перед ударом защитника.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/fcterek">@fcterek</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 22-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB?src=hash">#ТерекАрсенал</a> 1:0 5' Магомед Митришев <a href="https://t.co/Dj5tZl4hfg">pic.twitter.com/Dj5tZl4hfg</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/850706259724705792">8 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

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В скобках — количество попаданий в символические сборные «СЭ».

* — Оценка «СЭ» в туре.