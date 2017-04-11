Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29387076/
11 апреля 2017, 11:58 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Порядка 150 российских болельщиков получили запрет на посещение стадионов

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Около 150 болельщиков попали в черный список лиц, которым запрещено посещать стадионы в России. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

В случае нарушения запрета на болельщика будет наложен штраф или административный арест. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Введена такая мера как запрет на посещение стадионов, в список попали около 150 человек, — сказал он. — У каждого (российского) клуба есть службы безопасности, службы по работе с фанатами, и вы видите — культура боления меняется. Мы работаем с болельщиками».

В случае выявления указанных в списках лиц в местах проведения официальных спортивных соревнований, они будут привлечены к административной ответственности и наказанию в виде административного штрафа в размере от 20 тыс. до 25 тыс. рублей или административного ареста на срок до 15 суток.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
11 апреля

Мутко: ждать фееричной игры от обновленной сборной России по футболу сразу не стоит

Более 5,8 тысяч волонтеров будут работать на Кубке конфедераций - 2017

Тарасова: Мишин и Ягудин введены в Зал славы за огромный вклад в фигурное катание