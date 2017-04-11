Тарханов: Если Игнашевич хвалит «Урал», значит, мы это заслужили

«Меня сейчас больше всего волнует общее количество очков в чемпионате, а не только результат после перерыва. Мы постепенно убежали от преследователей, но нам ещё нужны очки. Мы провели ряд хороших игр в этом году и не планируем останавливаться.



О еврокубках команда не думает, но выиграть Кубок России очень хочет. У нас нет чёткой задачи попасть в Лигу Европы. Мы уже вышли в финал и нужно бороться за победу. Попадание на международный турнир станет приятным бонусом.



Слова Игнашевича, что он не хотел бы попасть под такой “Урал”? Если Сергей хвалит нас, значит, мы это заслуживаем», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.