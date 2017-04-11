Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29386795/
11 апреля 2017, 11:18 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тарханов: Если Игнашевич хвалит «Урал», значит, мы это заслужили

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал слова защитника ЦСКА Сергея Игнашевича, который в одном из интервью отметил успехи екатеринбургского клуба.

«Меня сейчас больше всего волнует общее количество очков в чемпионате, а не только результат после перерыва. Мы постепенно убежали от преследователей, но нам ещё нужны очки. Мы провели ряд хороших игр в этом году и не планируем останавливаться.

О еврокубках команда не думает, но выиграть Кубок России очень хочет. У нас нет чёткой задачи попасть в Лигу Европы. Мы уже вышли в финал и нужно бороться за победу. Попадание на международный турнир станет приятным бонусом.

Слова Игнашевича, что он не хотел бы попасть под такой “Урал”? Если Сергей хвалит нас, значит, мы это заслуживаем», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Урал
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!