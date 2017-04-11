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11 апреля 2017, 10:25 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Александр Егоров назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Зенит»

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Бригада арбитров во главе с Александром Егоровым из Саранска обслужит матч 23-го тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча 23-го тура пройдет 16 апреля на Открытие-Арене Увеличить
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Его ассистентами будут Максим Гаврилин и Алексей Лунев, дополнительные ассистенты судьи — Владимир Сельдяков, Артем Чистяков, резервный судья — Игорь Демешко.

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