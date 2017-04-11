Александр Егоров назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Зенит»
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Бригада арбитров во главе с Александром Егоровым из Саранска обслужит матч 23-го тура чемпионата России по футболу между
санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
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Его ассистентами будут Максим Гаврилин и Алексей Лунев, дополнительные ассистенты судьи — Владимир Сельдяков, Артем Чистяков, резервный судья — Игорь Демешко.
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