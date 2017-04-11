Есть, вероятно, какой-то закон природы в том, что практически каждый матч с «Зенитом» в последние годы становится для «Спартака» этапным, поворотным. И неважно, в каком состоянии «Зенит» и чем эти встречи заканчивались, — суровое испытание одним из признанных лидеров российского футбола одновременно было важнейшим уроком для красно-белых, своего рода мастер-классом, повышало их уровень и корректировало самооценку. Можно даже сказать, что в нынешнем лидерстве спартаковцев есть и небольшая заслуга «Зенита».

Оба прошлогодних проигрыша москвичей гораздо дороже иных побед. После весенних 2:5 «Спартак» разозлился, не терял очков до тех пор, пока не добыл путевку в Лигу Европы, — и вместе с тем освоил практику проводить каждый матч как решающий, что пригодилось ему год спустя. Осенние же 2:4, по игре не совсем справедливые, закалили сегодняшнего лидера, научили биться за успех вопреки всему, невзирая ни на какие препятствия и козни. С того момента по сей день «Спартак» никому не удалось переиграть, преодолеть и превозмочь, и только «Крыльям Советов» посчастливилось взять их голыми руками. В общем, великое дело сделал «Зенит» для «Спартака».

Уверен, что и поражение в очередной сшибке, случись оно внезапно в воскресенье, не пойдет во вред ромбофилам. Хочу предупредить, что это отнюдь не прогноз, а всего лишь допущение — такое же, как и на возможную победу красно-белых или на ничью. Так вот, даже уступив «Зениту» вновь, москвичи проведут, как и прежде, правильную работу над ошибками и в дальнейшем станут только сильнее.

Ну да сперва они должны проиграть, а «Зенит», соответственно, победить. Как он может это сделать?

Привычные манеры петербуржцев в этой игре, скорее всего, неуместны. Спартаковцы точно так же, а сейчас, пожалуй, и лучше умеют сыграть в высоком темпе: у них более четко отработаны скоростные маневры и взаимодействия, вскрывающие чужую оборону. Состязаться с ними в этом компоненте, на мой взгляд, бессмысленно. Как и гасить темп, полагаясь на индивидуальное мастерство и ювелирную работу с мячом: в составе «Спартака» не меньше игроков, способных продвигаться вперед с помощью короткого паса, тонкого финта и изящного дриблинга. Зенитовцы должны четко понимать, что против них выйдет отнюдь не тот соперник, кому в 2016-м они отгрузили 9 мячей, а значительно выросший и окрепший за это время. Невнимательность к этому факту грозит обернуться для экс-чемпиона страны плачевными последствиями.

Говоря проще, «Зениту», как мне представляется, нужно сыграть в предстоящем матче вопреки себе — вторым номером: заслон на своей половине поля, плотная борьба за мяч и опека вплоть до прессинга, быстрые ответные атаки. Если же в отдельные моменты ему удастся придвинуть мяч к спартаковским воротам, менее всего стоит уповать на привычную неразбериху в красно-белой штрафной: стоимость матча такова, что в этот раз москвичи будут крайне бдительны и самоотверженны, не позволяя гостям просачиваться, как они любят, большим числом внутрь прямоугольника и устраивать там круговерть. Здесь «Зениту», предположу, следует действовать проще, прямолинейнее даже.

Прекрасно известно, что хуже всего оборона «Спартака» справляется с навесными подачами. Многим защитникам не хватает тактической грамотности, чтобы занимать верные позиции, другим — навыков борьбы в воздухе, да и Ребров не очень хваток на выходах. Но у большинства соперников нет ресурса, чтобы использовать этот очевидный недостаток. У «Зенита» он есть — Дзюба.

Для форварда эта встреча — приблизительно то же самое, чем был для Криштиану Роналду Euro-2016: последний шанс. Разница в том, что португалец грыз землю и оппонентов, понимая, что другой такой возможности завоевать титул с национальной командой у него уже не будет, Дзюба же, никогда ранее не становившийся чемпионом России, категорически против того, чтобы «Спартак» его опередил. Эту насмешку судьбы он в воскресенье постарается как минимум отдалить. И «Зениту» нужно делать на принципиальный настрой своего нападающего главную ставку.

Из всех этих установок и вытекает простота: зенитовцам нужно беспрестанно навешивать на Дзюбу в расчете на его умение играть головой.