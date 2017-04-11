За «Зенит». Дзюба — это голова
Матч «Спартак» — «Зенит» из числа тех, в которых на финише будет решаться судьба золотых медалей. Обозреватели «СЭ» рассуждают о шансах команд в предстоящем суперматче.
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Оба прошлогодних проигрыша москвичей гораздо дороже иных побед. После весенних 2:5 «Спартак» разозлился, не терял очков до тех пор, пока не добыл путевку в Лигу Европы, — и вместе с тем освоил практику проводить каждый матч как решающий, что пригодилось ему год спустя. Осенние же 2:4, по игре не совсем справедливые, закалили сегодняшнего лидера, научили биться за успех вопреки всему, невзирая ни на какие препятствия и козни. С того момента по сей день «Спартак» никому не удалось переиграть, преодолеть и превозмочь, и только «Крыльям Советов» посчастливилось взять их голыми руками. В общем, великое дело сделал «Зенит» для «Спартака».
Уверен, что и поражение в очередной сшибке, случись оно внезапно в воскресенье, не пойдет во вред ромбофилам. Хочу предупредить, что это отнюдь не прогноз, а всего лишь допущение — такое же, как и на возможную победу
Ну да сперва они должны проиграть, а «Зенит», соответственно, победить. Как он может это сделать?
Привычные манеры петербуржцев в этой игре, скорее всего, неуместны. Спартаковцы точно так же, а сейчас, пожалуй, и лучше умеют сыграть в высоком темпе: у них более четко отработаны скоростные маневры и взаимодействия, вскрывающие чужую оборону. Состязаться с ними в этом компоненте, на мой взгляд, бессмысленно. Как и гасить темп, полагаясь на индивидуальное мастерство и ювелирную работу с мячом: в составе «Спартака» не меньше игроков, способных продвигаться вперед с помощью короткого паса, тонкого финта и изящного дриблинга. Зенитовцы должны четко понимать, что против них выйдет отнюдь не тот соперник, кому в 2016-м они отгрузили 9 мячей, а значительно выросший и окрепший за это время. Невнимательность к этому факту грозит обернуться для
Говоря проще, «Зениту», как мне представляется, нужно сыграть в предстоящем матче вопреки себе — вторым номером: заслон на своей половине поля, плотная борьба за мяч и опека вплоть до прессинга, быстрые ответные атаки. Если же в отдельные моменты ему удастся придвинуть мяч к спартаковским воротам, менее всего стоит уповать на привычную неразбериху в
Прекрасно известно, что хуже всего оборона «Спартака» справляется с навесными подачами. Многим защитникам не хватает тактической грамотности, чтобы занимать верные позиции, другим — навыков борьбы в воздухе, да и Ребров не очень хваток на выходах. Но у большинства соперников нет ресурса, чтобы использовать этот очевидный недостаток. У «Зенита» он есть — Дзюба.
Для форварда эта встреча — приблизительно то же самое, чем был для Криштиану Роналду Euro-2016: последний шанс. Разница в том, что португалец грыз землю и оппонентов, понимая, что другой такой возможности завоевать титул с национальной командой у него уже не будет, Дзюба же, никогда ранее не становившийся чемпионом России, категорически против того, чтобы «Спартак» его опередил. Эту насмешку судьбы он в воскресенье постарается как минимум отдалить. И «Зениту» нужно делать на принципиальный настрой своего нападающего главную ставку.
Из всех этих установок и вытекает простота: зенитовцам нужно беспрестанно навешивать на Дзюбу в расчете на его умение играть головой.
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