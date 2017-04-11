За «Спартак». Сильнее на одну душу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

После матча «Зенит» — «Анжи» известный телекомментатор, совесть футбольного Петербурга Геннадий Орлов был расстроен сильнее обычного. Мы привыкли, что он подбирает тактичные выражения, даже если критикует команду. В этот раз Орлов никого не щадил, его вердикт был резок: «У команды нет души».

В расшифровке это, как мне кажется, не нуждается. То, что Орлов поэтично назвал душой, можно также определить как психологию, общую атмосферу, настроение. Вроде ничего конкретного, в количестве рывков и точности ударов не выявишь, но все вместе играет важную роль. Психологические проблемы имеют свойство накапливаться как снежный ком, и у «Зенита» в этом отношении — настоящий кризис. Такой тяжелый груз не только в чемпионской гонке мешает, он может и из Лиги чемпионов утащить.

Каким бы ценным нападающим ни был Дзюба, как бы здорово ни действовал Жулиану, как бы тщательно Луческу ни изучал соперников, все это теряет значение, если игроки не уважают тренера и наоборот, если в команде недовольно шушукаются и косо друг на друга смотрят, если одни ставят себя выше других. Все это может быть и в других коллективах, но никогда такие явления не должны заслонять общую цель. В «Зените» с расстановкой приоритетов, похоже, произошел сбой.

Я уверен, что преимущество «Спартака» это не состав и тактика, не физическая форма или кадровые резервы. Тут с соперником — относительное равенство. Главный козырь «Спартака» — наличие той самой души, которая, по словам Орлова, исчезла у «Зенита».

Именно коллективный дух, общее стремление к вершине и готовность жертвовать чем-то во имя общего дела позволяют красно-белым забивать важные голы на последних минутах, побеждать вопреки объективным сложностям и набирать, казалось бы, потерянные очки. Далеко не факт, что по составу этот «Спартак» — лучший за свою недавнюю историю. Но совершенно точно, что у него — самая сильная душа.

При прочих равных условиях это обеспечивает перевес.

А в чем заключается преимущества «Зенита»? В том, что терять почти нечего? В том, что «Спартак» при таком отрыве расслабится? Или главное оружие — сверхмотивация Дзюбы?

Первое это, наоборот, еще один фактор психологического давления. В отличие от «Спартака», который установил комфортный отрыв, для «Зенита» каждая следующая ошибка может стать роковой. Иногда такой стресс полезен, мобилизует силы и концентрирует волю — но только если в остальном все в порядке. У «Зенита» не в порядке.

Надежда на расслабленный «Спартак» тоже весьма иллюзорна. У красно-белых было полно поводов расслабиться в этом сезоне, но ни разу команда себе этого не позволила. Если даже на «Оренбург» настрой отличный, какие могут быть сомнения перед «Зенитом»?

Фактор Дзюбы — вещь более конкретная, Артем — из тех игроков, которым нравится, когда против них вся планета. Но можно ли назвать Дзюбу настолько мощным этой весной, чтобы утверждать, что он в одиночку способен одолеть «Спартак»? В этом чемпионате он забил девять мячей, что не так мало, но и не очень много. У Промеса для сравнения тоже девять. И судя по тому, что мы знаем, Дзюба играет через боль, он постоянно на грани травмы. А сверхмотивация требует сверхусилий. Есть ли у Артема ресурсы на это?