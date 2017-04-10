Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29382687/
10 апреля 2017, 23:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Ильин: Рад, что сделал ещё один большой шаг на пути к сборной России

Полузащитник «Урала» Владимир Ильин прокомментировал итоги матча 22-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (2:0).

24-летний универсальный футболист, который также выходит играть в центре нападения, забил в четвёртой встрече подряд, включая кубковые игры.

«Естественно, самые положительные эмоции, большая радость. Одержали очень важную победу. Очень рад, что забил и этот гол оказался победным. Рад, что сделал ещё один большой шаг на пути к сборной. Вообще, когда бьёшь головой, нужно стремиться бить вниз. Я бил в створ, и так получилось, что мяч отскочил от газона и попал в верхний угол.

Хотел забить наконец-то во втором тайме, думал об этом, но не получилось. В следующем матче постараюсь отличиться и в первом тайме, и во втором. Мне удобнее всего играть на острие в атаке, но матч так складывался, что надо было чуть от обороны сыграть, сохранить счёт и забить в контратаке второй гол. Свежий Павлюченко вышел на замену играть впереди, а я, как более мобильный футболист, двигался чуть пониже.

Ожидал, что игра будет тяжёлой. Во-первых, было мало времени восстановиться после последней игры, плюс было тяжёлое поле. И положение в турнирной таблице также обязывало к тому, что матч не будет лёгким. Надо было забыть успех в Кубке и сосредоточиться на этой игре, поскольку, как сказали тренеры, этот матч был даже, может быть, важнее, чем полуфинал с «Рубином». Кубок надо забыть, главная задача — сохранить прописку в Премьер-Лиге", — сказал Ильин в интервью клубной пресс-службе.

Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Оренбург
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!