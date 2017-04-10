Ильин: Рад, что сделал ещё один большой шаг на пути к сборной России

24-летний универсальный футболист, который также выходит играть в центре нападения, забил в четвёртой встрече подряд, включая кубковые игры.



«Естественно, самые положительные эмоции, большая радость. Одержали очень важную победу. Очень рад, что забил и этот гол оказался победным. Рад, что сделал ещё один большой шаг на пути к сборной. Вообще, когда бьёшь головой, нужно стремиться бить вниз. Я бил в створ, и так получилось, что мяч отскочил от газона и попал в верхний угол.



Хотел забить наконец-то во втором тайме, думал об этом, но не получилось. В следующем матче постараюсь отличиться и в первом тайме, и во втором. Мне удобнее всего играть на острие в атаке, но матч так складывался, что надо было чуть от обороны сыграть, сохранить счёт и забить в контратаке второй гол. Свежий Павлюченко вышел на замену играть впереди, а я, как более мобильный футболист, двигался чуть пониже.

Ожидал, что игра будет тяжёлой. Во-первых, было мало времени восстановиться после последней игры, плюс было тяжёлое поле. И положение в турнирной таблице также обязывало к тому, что матч не будет лёгким. Надо было забыть успех в Кубке и сосредоточиться на этой игре, поскольку, как сказали тренеры, этот матч был даже, может быть, важнее, чем полуфинал с «Рубином». Кубок надо забыть, главная задача — сохранить прописку в Премьер-Лиге", — сказал Ильин в интервью клубной пресс-службе.