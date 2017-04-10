Ильин: Рад, что сделал ещё один большой шаг на пути к сборной России
Полузащитник «Урала» Владимир Ильин прокомментировал итоги матча 22-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (2:0).
24-летний универсальный футболист, который также выходит играть в центре нападения, забил в четвёртой встрече подряд, включая кубковые игры.
«Естественно, самые положительные эмоции, большая радость. Одержали очень важную победу. Очень рад, что забил и этот гол оказался победным. Рад, что сделал ещё один большой шаг на пути к сборной. Вообще, когда бьёшь головой, нужно стремиться бить вниз. Я бил в створ, и так получилось, что мяч отскочил от газона и попал в верхний угол.
Хотел забить
Ожидал, что игра будет тяжёлой.
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