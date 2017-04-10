Бауэр: Всего одна ошибка перечеркнула старания игроков «Рубина»

«Мы сделали решающую ошибку. Очень разочарованы сегодняшним результатом. Думаю, мы должны были сегодня побеждать, и нет нам оправданий. При счёте 2:1 продолжали идти вперёд и хотели сделать счёт 3:1, потому что всегда опасно удерживать минимальное преимущество. Но всего одна ошибка перечеркнула наши старания — и стало 2:2. Огромное разочарование.



В перерыве со стороны тренера не было конкретизации. Все и так понимали, что с той игрой, которая была у нас в первом тайме, матча не выиграешь. Мы понимали, что надо просто найти свою игру. Начали забивать, но, к сожалению, не смогли удержать победу. Ещё раз повторю, мы крайне разочарованы», — цитирует Бауэра «Реальное время».