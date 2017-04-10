Виталий Мутко: Я удовлетворен работой судейского комитета
Глава РФС Виталий Мутко провел встречу с российскими судьями. После нее он ответил на вопросы журналистов.
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Видимо, что-то случилось...
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— Просто поговорили с арбитрами, состоялась хорошая беседа.
В целом скажу только одно: нужно без лишних нервов работать. Об этом и ребят сегодня всех попросил, чтобы они спокойно завершили чемпионат. Они ведь умеют судить. У нас девять арбитров ФИФА, общий уровень — высокий. И нужно всем успокоиться: тренерам, футболистам, клубам… Мы пока не вводим никаких санкций, но у нас в последнее время все разговорились — от телеведущих до игроков. Все
Сейчас к нам возвращается Николаев, начнет судить со следующего тура, нам в этом плане будет полегче.
— Пять арбитров — имеете в виду двух дополнительных за воротами?
— Да. Попробуем. Хотя здесь навыки еще нужны дополнительные.
— То есть вы полностью доверяете арбитрам?
— Да. А если
— Статистически количество ошибок снизилось?
— Будогосский как раз докладывал на собрании, что количество неудовлетворительных оценок снизилось — в прошлом году на данном этапе их было 28, сейчас — 11. То есть качество судейства растет, стабильность появляется. И молодые ребята тоже приходят. Посмотрите, например, как у нас Сухой недавно отработал! Просто им нужно доверять, чтобы они себя спокойно чувствовали. А если после каждой игры на них начинают «гнать»… Вы же понимаете, что арбитр порой принимает решения мгновенно, и тут есть риск ошибок. Но в целом — все нормально. Пусть команды оценивают собственную работу, а кому оценить действия арбитров, у нас в РФС есть.
— Матч «Спартак» — «Зенит» — доверят Егорову?
— Департамент сам объявит.
— Но вам не страшно за топовые матчи?
— Еще раз повторю: есть председатель департамента судейства, и это его задача — назначать арбитров.
— Вы говорили, что в следующем сезоне четыре стадиона будут оборудованы системой фиксации гола. Планы не изменились?
— 24−25 числа представители ФИФА будут здесь, обговорим все детали.
— На чемпионате России тоже ее будете использовать?
— Пока она будет установлена только на четырех стадионах, которые примут КК-2017. Во время чемпионата мира — уже на всех аренах. Но мы еще посмотрим на все факторы.
— Вячеслав Колосков сказал, что Непомнящий и Игнатьев — кандидаты на пост спортивного директора РФС. Это правда?
— Мы сейчас приняли стратегию, завершим ее и отправим на утверждение в Минспорта. И только потом будем менять структуру РФС. Ближайший исполком состоится в мае.
— Сергей Карасев не будет работать на Кубке конфедераций…
— Я с ним поговорил на эту тему. Просто у ФИФА такой подход: все топовые арбитры едут судить чемпионат мира среди юниоров. ФИФА хочет пропустить их через все турниры на пути к ЧМ-2018. И я поддерживаю Карасева. Нужно ехать туда, куда его отправляют. Но он, кстати, успеет вернуться в Россию, и, может,
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