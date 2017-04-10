Виталий Мутко: Я удовлетворен работой судейского комитета

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— Просто поговорили с арбитрами, состоялась хорошая беседа. Все-таки предстоит заключительный этап чемпионата. В целом я удовлетворен работой судейского комитета, за пять месяцев проделан большой труд. Начаты реформы, подводятся молодые арбитры, изменена система классификации, оценки, форма оплаты. Двигаемся в правильном направлении. Мы сегодня посмотрели: у нас около 90 молодых судей из любительской лиги, которые отобраны комитетом и будут подводиться ко второму дивизиону. Выстраиваем систему, которой раньше не было. К примеру, в ФНЛ осталось всего 13 арбитров! Крайне сложно работать.

В целом скажу только одно: нужно без лишних нервов работать. Об этом и ребят сегодня всех попросил, чтобы они спокойно завершили чемпионат. Они ведь умеют судить. У нас девять арбитров ФИФА, общий уровень — высокий. И нужно всем успокоиться: тренерам, футболистам, клубам… Мы пока не вводим никаких санкций, но у нас в последнее время все разговорились — от телеведущих до игроков. Все почему-то оценивают судейство, никто не смотрит на себя. Арбитры работают достойно, я не припомню скандальных моментов, которые сломали бы кому-то матч. Конечно, встречаются ошибки, которые нужно исправлять, мы их тоже обсудили.

Сейчас к нам возвращается Николаев, начнет судить со следующего тура, нам в этом плане будет полегче. Все-таки он арбитр высочайшего уровня. На топовые матчи, возможно, будем назначать пять арбитров. Посмотрим еще. Попробуем. Хотим, чтобы команды решали дела на поле между собой, не отвлекаясь на работу рефери.

— Пять арбитров — имеете в виду двух дополнительных за воротами?

— Да. Попробуем. Хотя здесь навыки еще нужны дополнительные.

— То есть вы полностью доверяете арбитрам?

— Да. А если кто-то перестанет оправдывать доверие, то есть система отсева и классификации. Вы же видите, некоторые арбитры исчезают и не работают больше. Мы в одном дивизионе уже видели недавно, как судья четыре красные карточки показал. Такой человек, конечно же, больше в профессиональном футболе судить не будет. Но сейчас ведь век технологий, ТВ-трансляций. Я больших проблем не вижу.

— Статистически количество ошибок снизилось?

— Будогосский как раз докладывал на собрании, что количество неудовлетворительных оценок снизилось — в прошлом году на данном этапе их было 28, сейчас — 11. То есть качество судейства растет, стабильность появляется. И молодые ребята тоже приходят. Посмотрите, например, как у нас Сухой недавно отработал! Просто им нужно доверять, чтобы они себя спокойно чувствовали. А если после каждой игры на них начинают «гнать»… Вы же понимаете, что арбитр порой принимает решения мгновенно, и тут есть риск ошибок. Но в целом — все нормально. Пусть команды оценивают собственную работу, а кому оценить действия арбитров, у нас в РФС есть.

— Матч «Спартак» — «Зенит» — доверят Егорову?

— Департамент сам объявит.

— Но вам не страшно за топовые матчи?

— Еще раз повторю: есть председатель департамента судейства, и это его задача — назначать арбитров.

— Вы говорили, что в следующем сезоне четыре стадиона будут оборудованы системой фиксации гола. Планы не изменились?

— 24−25 числа представители ФИФА будут здесь, обговорим все детали. Где-то 17 мая ФИФА уже должна начать работы в России по оборудованию стадионов Кубка конфедераций техникой. У них будет целый месяц. Мы посмотрим, что это за система, сколько она будет стоить, как ее эксплуатировать. И, исходя из увиденного, возможно, докупим потом для других арен.

— На чемпионате России тоже ее будете использовать?

— Пока она будет установлена только на четырех стадионах, которые примут КК-2017. Во время чемпионата мира — уже на всех аренах. Но мы еще посмотрим на все факторы.

— Вячеслав Колосков сказал, что Непомнящий и Игнатьев — кандидаты на пост спортивного директора РФС. Это правда?

— Мы сейчас приняли стратегию, завершим ее и отправим на утверждение в Минспорта. И только потом будем менять структуру РФС. Ближайший исполком состоится в мае.

— Сергей Карасев не будет работать на Кубке конфедераций…