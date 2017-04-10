Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29382179/
10 апреля 2017, 22:03 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

В 22-м туре установлена лучшая посещаемость в весеннем отрезке

Матчи 22-го тура премьер-лиги посетили 102986 человек, то есть средняя аудитория составила 12873 человека. Стадионы заполнились на 57%.

Отметим, что это лучший показатель посещаемости в весеннем отрезке чемпионата.

Самым посещаемым стал матч «Краснодар» — ЦСКА, собравший 31165 болельщиков. А самая малочисленная аудитория была на матче «Томь» — «Рубин» — всего 3200.

После 22-го тура средняя посещаемость чемпионата составляет 11294 человека.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Трава гниет? Так сейчас выглядит поле дорогущего стадиона «Зенита» (фото)

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

А вы видели, как Харитонов вырубил американца на прошедших выходных (видео)