В 22-м туре установлена лучшая посещаемость в весеннем отрезке

Отметим, что это лучший показатель посещаемости в весеннем отрезке чемпионата.

Самым посещаемым стал матч «Краснодар» — ЦСКА, собравший 31165 болельщиков. А самая малочисленная аудитория была на матче «Томь» — «Рубин» — всего 3200.

После 22-го тура средняя посещаемость чемпионата составляет 11294 человека.