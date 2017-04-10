В 22-м туре установлена лучшая посещаемость в весеннем отрезке
Матчи 22-го тура
премьер-лиги посетили 102986 человек, то есть средняя аудитория составила 12873 человека. Стадионы заполнились на 57%.
Отметим, что это лучший показатель посещаемости в весеннем отрезке чемпионата.
Самым посещаемым стал матч «Краснодар» — ЦСКА, собравший 31165 болельщиков. А самая малочисленная аудитория была на матче «Томь» — «Рубин» — всего 3200.
После 22-го тура средняя посещаемость чемпионата составляет 11294 человека.
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