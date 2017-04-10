«СТАРАЛСЯ ИГРАТЬ ПРОЩЕ»

— Довольны дебютом?

— Очень. Рад, что победили — это самое главное. Только положительные эмоции! — говорит Джикия.

— В игре с «Уфой» по единоборствам вы были одним из лучших в матче, но процент точных передач для защитника оставлял желать лучшего — 67. С чем это связано?

— Прежде всего, с тем, что старался играть проще. Все-таки дебют. Поэтому в некоторых моментах, когда не был уверен до конца, то не рисковал, не обострял, а просто выбивал мяч.

— Каррера после игры что-то говорил?

— Лично мне — нет. Всей команде сказал определенные вещи, поблагодарил за победу.

— О том, что сыграете с «Уфой», вы узнали за два дня до матча. Как прошли эти два дня?

— Спокойно. Ни капли не волновался. Ждал шанса, поэтому был очень рад, что сыграю.

— Сильно переживали, когда в первых весенних турах Каррера делал ставку на других защитников?

— Не переживал, потому что у нас здоровая конкуренция. Знал, шанс будет. И вот он представился. Но теперь впереди следующая игра, следующая схема. Идем дальше.

— После победы над «Анжи» Ивелин Попов, объясняя не лучший первый тайм команды, сказал, что потеря очков «Зенитом» немного разволновала ребят. Перед «Уфой» было проще?

— «Спартак» обязан побеждать всегда, поэтому никакого волнения не было. Уже неоднократно говорил, что мы не смотрим на конкурентов, а играем в свой футбол. Следим только за собой. Конечно, мы знали, что «Зенит» оступился, но нас это не касается. Мы — «Спартак». И отталкиваемся только от себя.

— Первое время при переходе на новый уровень для прогресса достаточно и тренировочного процесса. Чувствуете, что вы стали сильнее, чем были полгода назад?

— Это не ко мне вопрос — к тренерам. Я чувствую, что нахожусь в великолепной форме. Все, что происходит, мне очень нравится.

— Кому на тренировках противостоять сложнее всего?

— Тяжелый вопрос. Все ребята очень сильные. Но меня пока никто не обыгрывал, — шутит Георгий.

«КАРРЕРА — ТРЕНЕР-ПОБЕДИТЕЛЬ»

— Вы как-то сказали: «Футбол Карреры — футбол победителя». Расшифруйте.

— Это тренер, который знает, что делает. Прекрасно чувствует команду. Он требует, чтобы мы убивались на поле, старались стать лучшими каждый матч, каждую минуту. К каждому матчу у него совершенно разный подход, слова. Поэтому Каррера — тренер — победитель.

— Встречали более сильного мотиватора, чем итальянец?

— Массимо в этом плане вне конкуренции.

— Много говорят о Каррере, но важную роль в нынешних успехах «Спартака» играет и тренер-аналитик Роман Пилипчук.

— Все в тренерском штабе прекрасно друг друга дополняют. Это видно. И это правильно. Поэтому так все хорошо складывается, мы побеждаем.

— «Спартак» здорово выглядит физически. Это эффект сборов, которые некоторые игроки называли тяжелейшими в карьере?

— Нагрузки действительно были серьезные. Поэтому хорошо бежится даже на последних минутах, когда дожимаем соперника. Спасибо большое тренерам по физподготовке!

— Есть мнение, что главное в нынешнем Спартаке — это чемпионский характер. Откуда он взялся?

— Характер либо есть, либо его нет. В «Спартаке» собраны люди с характером. Вот и все.

— Вы рассказывали, что в «Амкаре» ребята вместе ходили на пейнтбол. В «Спартаке» есть что-то подобное?

— Пока нет. У нас более глобальные цели — нам не до пейнтбола, так скажем. Развлечения нас не интересуют. Мы дважды в день тренируемся, чтобы добиться цели, выполнения которой ждут миллионы.

«ПОНИМАЕМ ВСЕ И БЕЗ ВОПРОСОВ»

— Близость чемпионства мешает или помогает?

— Если честно, это в команде даже не обсуждается. Все подсчеты будут после 30-го тура.

— А болельщикам сложно не думать о золотых медалях. Давно ждут.

— Понимаю. Болельщики тоже задают такие вопросы, но мы стараемся объяснить, что не нужно на этом лишний раз акцентировать внимание. В команде все прекрасно понимают и без вопросов. Все, что он нас зависит, мы сделаем на 100 процентов.

— Нет ощущения, что соперников «Спартака» стимулируют?

— Когда был в «Амкаре» и играл против лидеров, настраивался по-особенному. На тебя приходит посмотреть много людей, и ты хочешь доказать, что ничем не хуже фаворитов. Конечно, настрой зашкаливает. А насчет денежного стимулирования, это тема меня не касается.

— Два года назад вы играли в Дзержинске в ФНЛ, а теперь — в «Спартаке», в сборную вызываетесь. Без кого этого всего бы не было?

— Благодарен всем, кто со мной работал. Понятно, что большое спасибо и Гаджи Гаджиеву, который забрал меня из «Химика» в «Амкар». Далеко не каждый тренер обратить внимание на защитника команды, которая вылетела из первой лиги и пропустила около 60 мячей за сезон.

— На момент вылета в ПФЛ не было мысли, что все пропало?

— Нет. Если бы я так думал, то все бы давно пропало. Всегда старался, боролся за шанс. И, наверное, заслужил то, что сейчас имею.

— Как Гаджиеву удается так раскрывать молодых игроков?

— Доверие. Он поверил в меня, дал игровую практику. Знаете, как бывает, когда молодому дадут шанс, а потом на пяток игр усадят на лавку? Он же продолжал ставить в состав. И через игры пришла уверенность, понимание, что от меня требуется.

«ШТРАФНЫЕ ТРЕНИРУЮ, НО ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ХВАТАЕТ»

— Кто в «Спартаке» лучше всех бьет штрафные?

— Фернандо неплохо исполняет.

— Почему спрашиваю: смотрел видео со сборов, где вы соревновались с Адриано, Поповым и Фернандо. Последний в итоге выиграл конкурс по ударам в «девятку», а вы победили во втором упражнении, в котором нужно попасть в перекладину.

— Кстати, в «девятку» я тоже первым попал. Но видео так смонтировали, будто первым был Фернандо. Наверное, чтобы совсем ребят не обижать, что я все выиграл, — улыбается Георгий.

— Откуда у вас такой удар?

— Упорные тренировки. Если разрешают, остаюсь после занятий, стараюсь усовершенствовать точность удара. Много, кто так делает, просто не у всех получается, — снова смеется футболист.

— Хорошо сказано. Ждать от вас исполнения штрафного в игре?

— У меня другие задачи. Да, и в «Спартаке» много мастеров, кто может исполнить пенальти, штрафной.

«СБОРНАЯ? ВСЕ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ МЕНЯ»

— После товарищеской игры с Кот-д’Ивуаром (0:2) на сборную вылилось много критики. Тяжело это переживалось внутри команды?

— Критика была, есть и будет. Конечно, мы были недовольны тем, что проиграли. Но тренерский штаб знает, что делать. Это главное. А мы стараемся выполнять эти идеи — что-то получается, что-то нет. С ивуарийцами так получилось, что пропустили два необязательных мяча. У них за матч — три подхода, два гола. Понятное дело, раз выиграли, значит — молодцы. Вопросов нет. Но, опять же, у нас есть свои идеи, которые мы стараемся воплотить. Думаю, с Бельгией сыграли уже лучше.

— Команда поддержала Кутепова, которого особенно сильно критиковали?

— Конечно, поддержали. Нельзя выделять кого-то одного. Если забивают мяч, то тому виной серия ошибок. Илья — хороший парень, отличный защитник. Уверен, мы с ним в скором времени исправим все недочеты.

— Вам Станислав Черчесов ни минуты не дал сыграть. Объяснял, почему?

— Он не должен мне ничего объяснять. Как он посчитает нужным, так и будет. Не выпустили — не расстраиваюсь. Значит — буду больше тренироваться, чтобы дали шанс. Что в сборной, что в «Спартаке» хороший подбор игроков, серьезная конкуренция. Но все зависит только от меня.

— Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс недавно сказал, что хотел бы видеть вас в команде. Это тема пока не закрыта?

— Закрыта. Я сделал выбор в пользу сборной России.

— Какие цели ставите перед собой?

— На данный момент — закрепиться в основном составе «Спартака». В остальном двигаемся поэтапно.