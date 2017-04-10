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10 апреля 2017, 21:44 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Мутко обсудит с ФИФА внедрение в России системы видеофиксации гола 25 апреля

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко обсудит с Международной федерацией футбола (ФИФА) вопрос внедрения на российских стадионах системы определения взятия ворот 25 апреля. Об этом Мутко сообщил журналистам.

Система определения взятия ворот может использоваться уже в чемпионате России сезона-2017/18. Увеличить
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В понедельник Мутко встретился с арбитрами Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). На конференции РФС, которая состоялась 8 апреля, он рассказал, что система видеофиксации гола может использоваться уже в чемпионате России сезона-2017/18.

«25-го числа ФИФА будут здесь (в России), мы обговорим все детали и, может быть, даже уже договоримся, как это будет. Мы посмотрим, что это за система, сколько она стоит, как ее эксплуатировать. Где-то с 17 мая ФИФА должна заходить в Россию с точки зрения оборудования стадионов, подготовки к Кубку конфедераций — у них будет месяц на это», — сказал Мутко.

Система определения взятия ворот будет функционировать на матчах Кубка конфедераций, которые пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

«Если эта система будет (на стадионах), мы посмотрим: оставлять ее только на этих стадионах или, может быть, надо докупить и на другие», — отметил глава РФС.
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