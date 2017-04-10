Мутко обсудит с ФИФА внедрение в России системы видеофиксации гола 25 апреля
МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко обсудит с Международной федерацией футбола (ФИФА) вопрос внедрения на российских стадионах системы определения взятия ворот 25 апреля. Об этом Мутко сообщил журналистам.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В понедельник Мутко встретился с арбитрами Российской футбольной
«25-го числа ФИФА будут здесь (в России), мы обговорим все детали и, может быть, даже уже договоримся, как это будет. Мы посмотрим, что это за система, сколько она стоит, как ее эксплуатировать.
Система определения взятия ворот будет функционировать на матчах Кубка конфедераций, которые пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве,
«Если эта система будет (на стадионах), мы посмотрим: оставлять ее только на этих стадионах или, может быть, надо докупить и на другие», — отметил глава РФС.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter