Мутко обсудит с ФИФА внедрение в России системы видеофиксации гола 25 апреля

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В понедельник Мутко встретился с арбитрами Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). На конференции РФС, которая состоялась 8 апреля, он рассказал, что система видеофиксации гола может использоваться уже в чемпионате России сезона-2017/18.

«25-го числа ФИФА будут здесь (в России), мы обговорим все детали и, может быть, даже уже договоримся, как это будет. Мы посмотрим, что это за система, сколько она стоит, как ее эксплуатировать. Где-то с 17 мая ФИФА должна заходить в Россию с точки зрения оборудования стадионов, подготовки к Кубку конфедераций — у них будет месяц на это», — сказал Мутко.

Система определения взятия ворот будет функционировать на матчах Кубка конфедераций, которые пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

«Если эта система будет (на стадионах), мы посмотрим: оставлять ее только на этих стадионах или, может быть, надо докупить и на другие», — отметил глава РФС.