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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Вслед за поражением от «Спартака» на последних секундах «Оренбург» потерпел вторую подряд гостевую неудачу: на этот раз подопечные Роберта Евдокимова упустили массу моментов для того, чтобы сравнять счет, но вместо этого опять пропустили в концовке.

«Урал», усталый и морально опустошенный после выхода в финал Кубка России, допускал много ошибок в обороне. Тем удивительнее, что Заболотный не пропустил. Главным антигероем встречи, без сомнения, стал Ефремов: полузащитник, арендованный «Оренбургом» у ЦСКА сначала направил мяч не в ворота, а вдоль них, замыкая прострел Георгиева, а затем умудрился не попасть в пустой угол с линии вратарской.

Зато попали в цель Ильин и Лунгу. Оба отличились ударами головой. Форвард, перешедший в «Урал» зимой из «Кубани», забил в четвертом матче подряд! Пожалуй, Станиславу Черчесову стоит обратить внимание на этого 24-летнего игрока, ведь этой весной, согласно статистике, он самый результативный российский нападающий.

А «Урал», набравший 12 очков в пяти турах, — лучшая на сегодня команда второй части сезона.

ЦИФРЫ

3 очка в 12 гостевых матчах набрал «Оренбург». Хуже показатель только у «Томи», в активе которой две ничьи на выезде.

4 матча подряд забивает форвард «Урала» Владимир Ильин. И во всех этих встречах команда Александра Тарханова победила.

ЦИТАТЫ

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»

— Из всех полуфиналистов Кубка победить в этом туре удалось только нам. Нам тоже было очень тяжело — провели три игры за десять дней. Да и поле было тяжеловатым, поэтому не получилось показать ту игру, которую хотели. Зато все игроки, вышедшие на замену, сыграли успешно. Павлюченко взаимодействовал с Павленко, Динга вообще перекрыл весь «второй этаж».

Роберт ЕВДОКИМОВ, главный тренер «Оренбурга»

— Имели игровое преимущество и в первом и во втором тайме. После перерыва побежали вперед, играли навалом. Да, создавали моменты, однако реализация хромает. Если раньше мы говорили про мастерство, то теперь следует говорить о везении. Но поражение есть поражение. Чего не хватило футболистам для лучшей реализации? Этого не знают ни наверху, ни мы, ни футболисты.