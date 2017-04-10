«Урал» вышел на первое место по очкам, набранным в весенней части сезона РФПЛ
«Урал» поднялся на первое место среди команд РФПЛ по количеству набранных очков в весенней части сезона.
Подопечные Александра Тарханова после возобновления первенства одержали четыре победы в пяти матчах, обыграв «Амкар» (1:0), «Рубин» (1:0), «Анжи» (3:2) и «Оренбург» (2:0). Единственная осечка екатеринбуржцев произошла в гостевом поединке с «Арсеналом» (0:2).
Лидеры РФПЛ по количеству набранных очков в весенних играх:
1. «Урал» — 12 очков;
2−3. «Спартак» — 11;
2−3. ЦСКА — 11;
4−5. «Зенит» — 8;
4−5. «Локомотив» — 8.
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