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10 апреля 2017, 20:58 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Урал» вышел на первое место по очкам, набранным в весенней части сезона РФПЛ

«Урал» поднялся на первое место среди команд РФПЛ по количеству набранных очков в весенней части сезона.

Подопечные Александра Тарханова после возобновления первенства одержали четыре победы в пяти матчах, обыграв «Амкар» (1:0), «Рубин» (1:0), «Анжи» (3:2) и «Оренбург» (2:0). Единственная осечка екатеринбуржцев произошла в гостевом поединке с «Арсеналом» (0:2).

Лидеры РФПЛ по количеству набранных очков в весенних играх:
1. «Урал» — 12 очков;
2−3. «Спартак» — 11;
2−3. ЦСКА — 11;
4−5. «Зенит» — 8;
4−5. «Локомотив» — 8.

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