«Урал» вышел на первое место по очкам, набранным в весенней части сезона РФПЛ

Подопечные Александра Тарханова после возобновления первенства одержали четыре победы в пяти матчах, обыграв «Амкар» (1:0), «Рубин» (1:0), «Анжи» (3:2) и «Оренбург» (2:0). Единственная осечка екатеринбуржцев произошла в гостевом поединке с «Арсеналом» (0:2).



Лидеры РФПЛ по количеству набранных очков в весенних играх:

1. «Урал» — 12 очков;

2−3. «Спартак» — 11;

2−3. ЦСКА — 11;

4−5. «Зенит» — 8;

4−5. «Локомотив» — 8.