В этой встрече бразилец отметился результативной передачей и имел возможность забить гол, но не реализовал пенальти.



«Мы пропустили очень ранний гол, что сказалось на дальнейшем ходе матча. Как и в матче с “Уралом”, я не забил пенальти, за что беру на себя всю ответственность. После этого нам удалось сначала сравнять счёт, затем выйти вперёд. Кроме этого, у нас было ещё много моментов, когда мы должны были забивать, но вместо этого пропустили на последних минутах. Безусловно, мы опечалены этим результатом. Но нам нельзя падать духом, нужно двигаться вперёд, упорно работать на тренировках. Сейчас у нас очень непростой период, и я хочу обратиться к болельщикам. Мы очень ценим вашу поддержку, вы с нами в этот сложный период. Вы должны знать, что на поле мы выкладываемся и будем выкладываться ради вас. Сегодня мы очень старались победить, но, к сожалению, не получилось. Мы будем упорно работать и постараемся исправить эту ситуацию», — сказал Жонатас в интервью клубной пресс-службе.

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