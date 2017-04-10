Мутко призвал арбитров достойно завершить сезон чемпионата России по футболу
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/.
Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко на встрече с арбитрами Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) призвал их достойно завершить текущий сезон чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
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Встреча прошла в понедельник в Доме футбола в Москве. На ней также присутствовали президент РФПЛ Сергей Прядкин, руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский и генеральный директор РФС Александр Алаев. Мутко обсудил с арбитрами актуальные темы, озвучил свои пожелания к ним, а также выслушал их мнение, в частности, о недавних изменениях в системе оплаты труда судей.
«Мы хотим видеть судейский корпус профессиональным сообществом людей, — сказал Мутко. — Судьи такой же субъект футбола, как игроки. Мы должны делать все для того, чтобы футбол был видом спорта номер один в России».
«Нужно сконцентрироваться и закончить сезон без серьезных ошибок. Понимаю, с каким давлением вы сталкиваетесь, но нужно соответствовать высокому статусу предстоящих игр», — добавил глава РФС.
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