Президент «Урала»: Ильина надо брать в сборную, он может забивать в каждой игре

«Это был тяжёлый матч! В четверг у нас была игра, сегодня опять! Но самое главное, что мы выиграли. Это был матч на результат, и мы его добились. Я очень благодарен за это ребятам.



Владимир Ильин большой молодец, что забивает. Вон, пусть смотрят тренера сборной, что есть футболист, который может забивать в каждой игре. Надо брать его в сборную и смотреть, как он там себя покажет», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.