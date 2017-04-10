Президент «Урала»: Ильина надо брать в сборную, он может забивать в каждой игре
Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от матча с «Оренбургом» (2:0) в 22-м туре РФПЛ, а также посоветовал тренерскому штабу сборной России обратить внимание на полузащитника уральской команды Владимира Ильина, отличившегося голом в четвёртой игре подряд.
«Это был тяжёлый матч! В четверг у нас была игра, сегодня опять! Но самое главное, что мы выиграли. Это был матч на результат, и мы его добились. Я очень благодарен за это ребятам.
Владимир Ильин большой молодец, что забивает. Вон, пусть смотрят тренера сборной, что есть футболист, который может забивать в каждой игре. Надо брать его в сборную и смотреть, как он там себя покажет», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
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