«Ростов» повторил достижение «Торпедо» от 1999 года
Футболисты «Ростова» повторили историческое достижение, которое было установлено в 1999-м году.
Сыграв нулевую ничью с московским «Локомотивом», «Ростов» записал себе в актив четвёртый кряду безголевой ничейный результат в рамках чемпионата России. Ранее подобное в течении одного сезона удавалось лишь московскому «Торпедо» в сезоне 1999-го года.
Отметим, что «Ростов» на протяжении пяти матчей во всех турнирах не может поразить ворота соперника.
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