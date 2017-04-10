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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29381152/
10 апреля 2017, 19:44 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

«Ростов» повторил достижение «Торпедо» от 1999 года

Футболисты «Ростова» повторили историческое достижение, которое было установлено в 1999-м году.

Сыграв нулевую ничью с московским «Локомотивом», «Ростов» записал себе в актив четвёртый кряду безголевой ничейный результат в рамках чемпионата России. Ранее подобное в течении одного сезона удавалось лишь московскому «Торпедо» в сезоне 1999-го года.

Отметим, что «Ростов» на протяжении пяти матчей во всех турнирах не может поразить ворота соперника.

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