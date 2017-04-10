«Томь» как предчувствие. Колонка Евгения Дзичковского

НАТУРПРОДУКТ

В последние не месяцы даже, а годы, накопилась легкая усталость от… Не хочется называть это криками. Тем более воплями. От стонов, скажем так. От всхлипов.

«На кого ж вы нас покинете, бюджетные деньги! Как же выживет без вас футбол наш, футболушка! Преставится, опрокинется, склеит уши! Обременится шлаком человеческим взамен теперишних былинных мастеров! И не останется в ём ни рожи, ни кожи — одни лишь чиполлины с кривыми ногами, гоняющие по гаревому полю деревянный мяч».

Жизнь, однако, все чаще подкидывает примеры того, как оно будет, когда бюджетные вложения в профессиональный футбол увидят свой ядерный закат. А то, что увидят, сомнений нет — вопрос в сроках.

В прошлом году шаг вперед — грудь колесом — сделало «Динамо». Долгов эшелон, жить не на что, а играть надо. Недавно, ясно, случился откат назад (именно так, потому что без слова «назад» слово «откат» может быть неправильно понято). Не то все же ведомство «Динамо», чтобы совсем растерять свою вековую силу, которая в движении. Тем более в нынешнюю эпоху, когда динамовская сила все более востребована — в ужесточительном смысле.

Спонсоры дали «Динамо» меньше, чем раньше, но больше, чем грозились, градус темы долгов снизился до комфортного, клуб строит наполеоновские планы. Вот только с парой контрактов разберется….

Однако в ФНЛ играет команда, набранная на пике дурных предчувствий, в период максимальной кризисности. Не от хорошей жизни набранная. Не дорогая и небогатая. Причем играет это самое «Динамо» в ФНЛ не то чтобы неплохо — хорошо.

Взять последний выездной матч в Хабаровске. В основе один легионер — Хольмен, на замену вышел еще один — Бечирай. Прочие — россияне. Среди них лишь два потенциальных «миллионера» — вратарь Шунин и защитник Козлов. А так молодняк, да крепыши российского посева.

И вот это «Динамо» выигрывает у крепкого Хабаровска 3:2, хет-трик делает россиянин Панченко, перспективы выйти в РФПЛ у команды дивно хороши, наверху она даже с этим составом точно не будет «дошираком». Импортозамещение, однако. Натурпродукт.

ОЙ, ЧТО БУДЕТ!

А теперь вот «Томь». И вообще, и в частности. Подростково копошилась с ранней весны, вызывая жалость, пока не грохнула «Амкар» (с тем же счетом, с каким и Пермь выиграла в первом круге, мы все фиксируем, но ничего не утверждаем), и не сделала ничью с многомиллионным «Рубином». Который в первом круге, кстати, у «Томи» выиграл — тут паритет «не канает».

Средний возраст тех, кто выходил вчера на томское поле — 22,9 лет. Вычтите возрастных Голышева, Пугина и Баляйкина — получите 21,1 года. Среди них есть 19-летний — героический вратарь Мелихов (матерый Солосин остался на скамейке). Еще четырем — по 20. И в запасе два 18-летних, один 19-летний, один 21-летний.

Легинеров тоже один: молдавано-россиянин Чуперка.

Возраст, звездность и суммы контрактов в «Рубине» подсчитайте сами. Потому что речь, собственно, не о бравом Давиде и обморочном Голиафе. А о том, что «Томь» — модель. Прообраз и предчувствие того, что будет, если немереные госденьги перестанут течь в наши клубы рекой Иртыш.

И что же будет? Схлопнемся? Умрем-закроемся? Положим футбол в гроб, арены порастут коноплей, подъезды переполнятся шприцами?

А будут Митеревы, Макурины, Сасины, Соболевы, Букачевы, Большуновы. На Сонгов в Лестьенами не хватит — вот что будет. Но так ли это ядовито для футбола, как явления, а не вечно сосущей денежной помпы?

Говорил во время сборов с Валерием Петраковым, который вчера аж светился, раскрасневшись от сибирского морозца, во время послематчевого экспресс-интервью.

— Желаю вам в оставшихся турах, — говорю, — всего хорошего.

— Ну чего ты мне желаешь? Какого хорошего? Что такое хорошее в твоем понимании? Ты состав-то мой видел?

— До вас, Валерий Юрич, — уточняю, — общался с рубиновцем Караденизом. И он сказал: «Я могу сыграть не очень хорошо, но моя футболка после игры никогда не будет сухой!». Именно этого вашей «Томи» и желаю.

— Вот тут будь спокоен, — подхватил мысль Петраков. — Я им с начала сборов в головы это вкладываю. Не будут они сухими, эти пацаны: у них земля под ногами горит, пар из ноздрей валит. Но вот все остальное….

«Остальным» вчера оказался «Рубин». Даже с вышедшим на замену Караденизом.

ЧТО НАМ НАДО?

А «Томь», понятно, еще будет проигрывать большим деньгам. Причем крупно. И в еврокубках ее пока невозможно представить, учитывая наши имперские амбиции. 61-е в рейтинге ФИФА, а финалы Лиги чемпионов нам вынь да положь.

Но «Томь» эта юнкерская — не ужас-ужас. В худшем случае просто ужас. И то с поправкой на планку, нарисованную в нашем сознании Это’О, Халками и Сиссе. Фальш-планку.

И самое главное — за такую «Томь» хочется болеть. Более того, за нее нельзя не болеть. Сибирякам так особенно.

А теперь скажите, положа руку на сердце, что в футболе главное — Сиссе или болеть. Вылет от АЕК и «Андерлехта» — или вылет от АЕК и «Андерлехта» на чуть более ранней стадии, но горячий, огневой, жаркий, со слезой неутоленного азарта в юных российских глазах.

Чего мы вообще хотим от своего футбола? Что бы он для нас? Или чтобы кто-то для него, а он от нас — в сторону?

— Юрич, — обращаюсь я к Петракову. — Продержите в пацанах костерок, с которым они вышли против «Рубина», как можно дольше. Нашему футболу не госденег не хватает. И не Халков, сколь бы классно они ни играли.

У нас с такими пацанами, как в «Томи», главная беда. Нету. А надо позарез.