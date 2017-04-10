Тарханов: Игра с «Оренбургом» не получилась такой, какой «Урал» её планировал

«Было тяжело, не хватало свежести, ведь мы за десять дней провели три тяжёлые игры. Плюс поле пока ещё тяжеловатое. Игра не получилась такой, какой мы её планировали.



Что касается замен, то все вышли хорошо: Павлюченко хорошо цеплялся за мяч, Павленко хорошо вышел, Динга закрыл всю свою зону», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».