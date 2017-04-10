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10 апреля 2017, 19:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тарханов: Игра с «Оренбургом» не получилась такой, какой «Урал» её планировал

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:0) в матче 22-го тура российской Премьер-Лиги.

«Было тяжело, не хватало свежести, ведь мы за десять дней провели три тяжёлые игры. Плюс поле пока ещё тяжеловатое. Игра не получилась такой, какой мы её планировали.

Что касается замен, то все вышли хорошо: Павлюченко хорошо цеплялся за мяч, Павленко хорошо вышел, Динга закрыл всю свою зону», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».

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Президент «Урала»: Ильина надо брать в сборную, он может забивать в каждой игре

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от матча с «Оренбургом» (2:0) в 22-м туре РФПЛ, а также посоветовал тренерскому штабу сборной России обратить внимание на полузащитника уральской команды Владимира Ильина, отличившегося голом в четвёртой игре подряд.
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