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10 апреля 2017, 19:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Евдокимов: Не сказал бы, что «Оренбург» отлично смотрелся в матче с «Уралом»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал итоги матча 22-го тура РФПЛ с «Уралом» (0:2).

«Не сказал бы, что мы отлично смотрелись, хоть и создали достаточное количество моментов. Хромает реализация. Если раньше говорили про мастерство, то сейчас можно сказать про невезение, тут всё вместе. Поражение есть поражение. Мы проиграли, поэтому неудовлетворительную оценку получает вся команда», — сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».

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Новости Премьер-лиги

Президент «Урала»: Ильина надо брать в сборную, он может забивать в каждой игре

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от матча с «Оренбургом» (2:0) в 22-м туре РФПЛ, а также посоветовал тренерскому штабу сборной России обратить внимание на полузащитника уральской команды Владимира Ильина, отличившегося голом в четвёртой игре подряд.
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