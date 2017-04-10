Евдокимов: Не сказал бы, что «Оренбург» отлично смотрелся в матче с «Уралом»

«Не сказал бы, что мы отлично смотрелись, хоть и создали достаточное количество моментов. Хромает реализация. Если раньше говорили про мастерство, то сейчас можно сказать про невезение, тут всё вместе. Поражение есть поражение. Мы проиграли, поэтому неудовлетворительную оценку получает вся команда», — сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».