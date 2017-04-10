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10 апреля 2017, 19:30 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Вернблум: Игроки ЦСКА будут бороться до конца в чемпионате России и не опустят руки

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Футболисты московского ЦСКА в чемпионате России будут бороться до конца и не опустят руки, заявил полузащитник армейцев Понтус Вернблум.

В воскресенье ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 22-го тура РФПЛ — 1:1. Уйти от поражения армейцам помог гол Вернблума на 76-й минуте. ЦСКА теперь отстает от лидирующего в турнирной таблице московского «Спартака» на 8 очков. В следующем туре 15 апреля «красно-синие» сыграют в Москве с «Ростовом».

«Надо сосредотачиваться на каждом следующем матче. Сейчас нас ждет “Ростов”, мы должны полностью посвятить себя этой игре и биться за победу. Не должно волновать, что происходит в других командах. Надо решать свои задачи. У нас большой опыт, мы будем бороться до конца и не опустим руки», — заявил Вернблум, которого цитирует официальный сайт ЦСКА.

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КРАСНОДАР, 9 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев и защитник Алексей Березуцкий смогут принять участие в матче 23-го тура чемпионата России с «Ростовом». Об этом на пресс-конференции после матча с «Краснодаром» рассказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
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