Вернблум: Игроки ЦСКА будут бороться до конца в чемпионате России и не опустят руки

В воскресенье ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 22-го тура РФПЛ — 1:1. Уйти от поражения армейцам помог гол Вернблума на 76-й минуте. ЦСКА теперь отстает от лидирующего в турнирной таблице московского «Спартака» на 8 очков. В следующем туре 15 апреля «красно-синие» сыграют в Москве с «Ростовом».

«Надо сосредотачиваться на каждом следующем матче. Сейчас нас ждет “Ростов”, мы должны полностью посвятить себя этой игре и биться за победу. Не должно волновать, что происходит в других командах. Надо решать свои задачи. У нас большой опыт, мы будем бороться до конца и не опустим руки», — заявил Вернблум, которого цитирует официальный сайт ЦСКА.