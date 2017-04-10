«Урал» обыграл «Оренбург» и поднялся на 11-е место в РФПЛ

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Счёт в этой встрече на 26-й минуте открыл полузащитник «Урала» Владимир Ильин, который продлил свою голевую серию до четырёх игр подряд, включая поединки в Кубке России.

В концовке хозяева забили ещё один мяч усилиями Чисамбы Лунгу.



Благодаря этому успеху «Урал» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. «Оренбург» остался на 15-й строчке с 16 очками в копилке. Оренбуржцы открывают зону прямого вылета в ФНЛ, а «Крылья Советов» опережают их на 1 балл.