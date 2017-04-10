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10 апреля 2017, 19:26 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Урал» обыграл «Оренбург» и поднялся на 11-е место в РФПЛ

«Урал» одержал победу над «Оренбургом» в домашнем матче 22-го тура РФПЛ — 2:0.

Урал одержал победу над Оренбургом в домашнем матче 22-го тура <span class=error>РФПЛ</span> — 2:0. Увеличить
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Счёт в этой встрече на 26-й минуте открыл полузащитник «Урала» Владимир Ильин, который продлил свою голевую серию до четырёх игр подряд, включая поединки в Кубке России.

В концовке хозяева забили ещё один мяч усилиями Чисамбы Лунгу.

Благодаря этому успеху «Урал» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. «Оренбург» остался на 15-й строчке с 16 очками в копилке. Оренбуржцы открывают зону прямого вылета в ФНЛ, а «Крылья Советов» опережают их на 1 балл.

10.04.2017 17:30 основной раунд: 22-й тур СКБ-Банк Арена
Урал 2:0 Оренбург
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Роберт Евдокимов
Голы
26′ Владимир Ильин (Н. Димитров) 18
90′ Чисамба Лунгу 10
Составы
Николай Заболотный 28
Денис Кулаков 15
Михаил Меркулов 27
Грегор Балажиц 4
83′ Николай Димитров 17
Чисамба Лунгу 10
Владимир Ильин 18
82′ Артем Фидлер 57
21′ 46′ Александр Новиков 12
Доминик Динга 5
77′ Дмитрий Коробов 77
Александр Павленко 8
63′ Эдгар Манучарян 99
Роман Павлюченко 9
41 Михаил Кержаков
2 Владимир Полуяхтов 25′
3 Михаил Сиваков
58 Адессойе Ойеволе 87′
32 Денис Попович
40 Благое Георгиев 67′
16 Михал Дюриш
29 Вадим Афонин
12 Андрей Малых 83′ 40′
45 Элгуджа Лобжанидзе
48 Максим Григорьев 64′
10 Анзор Саная
9 Владимир Парняков 57′
17 Дмитрий Ефремов
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
5 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 2
2 Угловые 4
11 Фолы 16
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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Президент «Урала»: Ильина надо брать в сборную, он может забивать в каждой игре

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от матча с «Оренбургом» (2:0) в 22-м туре РФПЛ, а также посоветовал тренерскому штабу сборной России обратить внимание на полузащитника уральской команды Владимира Ильина, отличившегося голом в четвёртой игре подряд.
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