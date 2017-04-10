«Урал» обыграл «Оренбург» и поднялся на 11-е место в РФПЛ
«Урал» одержал победу над «Оренбургом» в домашнем матче 22-го тура РФПЛ — 2:0.
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Счёт в этой встрече на 26-й минуте открыл полузащитник «Урала» Владимир Ильин, который продлил свою голевую серию до четырёх игр подряд, включая поединки в Кубке России.
В концовке хозяева забили ещё один мяч усилиями Чисамбы Лунгу.
Благодаря этому успеху «Урал» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. «Оренбург» остался на 15-й строчке с 16 очками в копилке. Оренбуржцы открывают зону прямого вылета в ФНЛ, а «Крылья Советов» опережают их на 1 балл.
Главные тренеры
|Александр Тарханов
|Роберт Евдокимов
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|5
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Евгений Турбин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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