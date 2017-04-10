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10 апреля 2017, 19:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Р. Агаларов: Слова Пискарёва? Человек что-то придумал и начинает в это верить

Бывший полузащитник «Анжи» Руслан Агаларов прокомментировал слова о договорных матчах бывшего тренера махачкалинской команды Александра Пискарёва, работавшего в штабе Гаджи Гаджиева в сезоне-2003, когда дагестанский клуб выступал в первом дивизионе.

«Смешно становится от таких заявлений и в то же время грустно. Что за ерунда?! Такое впечатление, что человек что-то придумал, а потом начинает в это верить. Внутри команды подобных разговоров не велось. Мы вышли просто играть, договорняка не чувствовал. Помню, что Гаджи Муслимович долгое время пролежал в больнице. Был сам на себя не похож», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.

Ранее Пискарёв в интервью Sports.ru сказал следующее: «Гаджиев вдруг заболел, а предстоял выезд на две игры. Мне сказали: «Как помощник, ты должен везти команду старшим тренером. Только ты». Мы проиграли два матча, и меня убрали из команды. А потом директор клуба везёт меня в аэропорт и говорит: «Михалыч, тебя развели, как последнего… Эти две игры проданы».

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