Р. Агаларов: Слова Пискарёва? Человек что-то придумал и начинает в это верить
Бывший полузащитник «Анжи» Руслан Агаларов прокомментировал слова о договорных матчах бывшего тренера махачкалинской команды Александра Пискарёва, работавшего в штабе Гаджи Гаджиева в сезоне-2003, когда дагестанский клуб выступал в первом дивизионе.
«Смешно становится от таких заявлений и в то же время грустно. Что за ерунда?! Такое впечатление, что человек
Ранее Пискарёв в интервью Sports.ru сказал следующее: «Гаджиев вдруг заболел, а предстоял выезд на две игры. Мне сказали: «Как помощник, ты должен везти команду старшим тренером. Только ты». Мы проиграли два матча, и меня убрали из команды. А потом директор клуба везёт меня в аэропорт и говорит: «Михалыч, тебя развели, как последнего… Эти две игры проданы».
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