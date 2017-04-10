Никитин: Самому интересно узнать, справедливо ли «Спартак» бил пенальти

На 55-й минуте мяч попал в руку Никитину и судья показал на «точку». 11-метровый удар реализовал Квинси Промес.



«Спартак» нас полностью переиграл, даже не хочется искать никаких оправданий. Как ни разбирай игру соперника, если ты сам не играешь так, как нужно, ты не сможешь всё равно их обыграть. Как бы ты ни знал, как играет «Спартак», сколько защитников, сколько нападающих, какие команды, какая схема, если ты сам не можешь раскрыть свои сильные стороны, то тебе ничего не поможет. Мне очень стыдно за себя и команду.



Для меня эта встреча была особенной, поскольку я воспитанник «армейцев», но «Спартак» — очень хороший раздражитель для любой команды, где бы ты ни играл, этакая «народная команда». Играем в Уфе — болельщиков «Спартака» чуть ли не больше, чем у «Уфы», поэтому всё время эта игра получается эмоциональная.

Не знаю, был ли пенальти. Мяч попал сначала в ногу, потому в руку. Пускай разбираются судьи. Уже ничего не изменить. Сейчас трактовка нарушения меняется, мы сами не знаем половину правил. Пускай разбирают в программах «Свисток», мне самому интересно, — приводит слова Никитина «Молодёжная газета».