Эксперт: «Спартак» сейчас играет очень прилично
Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал итоги матчи 22-го тура РФПЛ, в котором
красно-белые в гостях выиграли у «Уфы» со счетом 3:1.
«Какие впечатления оставила последняя игра “Спартака” в чемпионате России? Приятные. Команда сейчас играет очень прилично. Откровенно говоря, я побаивался матча с “Уфой”. Ее тренирует Сергей Семак, пришедший из “Зенита”. Думал, он зарядит команду на победу. Но
На данный момент «Спартак» идет на первом месте в турнирной таблице первенства страны, опережая ближайших преследователей — ЦСКА и «Зенит» — на восемь очков.
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