Эксперт: «Спартак» сейчас играет очень прилично

«Какие впечатления оставила последняя игра “Спартака” в чемпионате России? Приятные. Команда сейчас играет очень прилично. Откровенно говоря, я побаивался матча с “Уфой”. Ее тренирует Сергей Семак, пришедший из “Зенита”. Думал, он зарядит команду на победу. Но красно-белые смотрелись ответственно и профессионально, играли в хороший комбинационный футбол. Был момент, когда москвичи расслабились, получили мяч в свои ворота, но в общем я остался доволен игрой», — передает слова эксперта RT.

На данный момент «Спартак» идет на первом месте в турнирной таблице первенства страны, опережая ближайших преследователей — ЦСКА и «Зенит» — на восемь очков.