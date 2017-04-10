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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29380699/
10 апреля 2017, 18:57 | Футбол: Премьер-лига | «Газета.Ру»

Эксперт: «Спартак» сейчас играет очень прилично

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал итоги матчи 22-го тура РФПЛ, в котором красно-белые в гостях выиграли у «Уфы» со счетом 3:1.

«Какие впечатления оставила последняя игра “Спартака” в чемпионате России? Приятные. Команда сейчас играет очень прилично. Откровенно говоря, я побаивался матча с “Уфой”. Ее тренирует Сергей Семак, пришедший из “Зенита”. Думал, он зарядит команду на победу. Но красно-белые смотрелись ответственно и профессионально, играли в хороший комбинационный футбол. Был момент, когда москвичи расслабились, получили мяч в свои ворота, но в общем я остался доволен игрой», — передает слова эксперта RT.

На данный момент «Спартак» идет на первом месте в турнирной таблице первенства страны, опережая ближайших преследователей — ЦСКА и «Зенит» — на восемь очков.

Спартак М
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