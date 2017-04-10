Молло — о шансах «Зенита» в матче со «Спартаком»: Мы способны обыграть любого
Полузащитник «Зенита» Йоан Молло оценил шансы команды в гостевом матче 23-го тура РФПЛ со «Спартаком».
Встреча состоится 16 апреля в Москве.
«Зенит» — команда с духом победителя. Мы способны выигрывать каждый матч, вне зависимости от соперника. Что тут говорить, от игры в Москве зависит очень многое. Все зенитовцы это прекрасно понимают, — сказал Молло в интервью
Примечательно, что в начале декабря Молло помог «Крыльям Советов» разгромить «Спартак» (4:0). Тогда француз отметился голом и результативной передачей.
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