Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29380524/
10 апреля 2017, 18:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Молло — о шансах «Зенита» в матче со «Спартаком»: Мы способны обыграть любого

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло оценил шансы команды в гостевом матче 23-го тура РФПЛ со «Спартаком».

Встреча состоится 16 апреля в Москве.

«Зенит» — команда с духом победителя. Мы способны выигрывать каждый матч, вне зависимости от соперника. Что тут говорить, от игры в Москве зависит очень многое. Все зенитовцы это прекрасно понимают, — сказал Молло в интервью пресс-службе клуба.

Примечательно, что в начале декабря Молло помог «Крыльям Советов» разгромить «Спартак» (4:0). Тогда француз отметился голом и результативной передачей.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!