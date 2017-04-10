«Анжи» хочет добиться компенсации от бывшего футболиста клуба Шандао за разрыв контракта

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В середине марта агент 29-летнего бразильца Ролим Кармо сообщил в интервью изданию «Спорт день за днем», что его клиент расторг контракт с «Анжи» и является свободным агентом. При этом он отметил, что махачкалинцы выплатили бразильцу компенсацию. В то же время профиль защитника остается на официальных сайтах «Анжи» и Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Ситуация сейчас в стадии разрешения. Мы обозначали ему, что не хотим расставаться, он отвечал взаимностью, но в какой-то момент мы друг друга недопоняли. Сейчас пытаемся в нормальном, доброжелательном порядке этот вопрос решить, этим занимаются наша юридическая служба и его агенты. Мы хотим добиться компенсации за досрочное расторжение контракта», — прокомментировал ситуацию Танцюра.

Собеседник ТАСС отказался отвечать на вопрос, обратился ли клуб в какие-либо инстанции для разрешения спора. В палате по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) ТАСС сообщили, что не получали документов с претензиями «Анжи» к бразильцу. Международная федерация футбола (ФИФА) пока не ответила на соответствующий запрос.

Шандао с 2013 по 2016 год выступал за краснодарскую «Кубань», а перед началом текущего сезона подписал соглашение с «Анжи».