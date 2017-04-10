«Анжи» хочет добиться компенсации от бывшего футболиста клуба Шандао за разрыв контракта
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» намерен добиться компенсации от бывшего игрока команды Шандао за досрочный разрыв контракта. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор махачкалинцев Александр Танцюра.
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В середине марта агент 29-летнего бразильца Ролим Кармо сообщил в интервью изданию «Спорт день за днем», что его клиент расторг контракт с «Анжи» и является свободным агентом. При этом он отметил, что махачкалинцы выплатили бразильцу компенсацию. В то же время профиль защитника остается на официальных сайтах «Анжи» и Российской футбольной
«Ситуация сейчас в стадии разрешения. Мы обозначали ему, что не хотим расставаться, он отвечал взаимностью, но в
Собеседник ТАСС отказался отвечать на вопрос, обратился ли клуб в
Шандао с 2013 по 2016 год выступал за краснодарскую «Кубань», а перед началом текущего сезона подписал соглашение с «Анжи».
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