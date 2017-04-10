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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29379254/
10 апреля 2017, 16:58 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Дубль Лестьенна не помог «Рубину» обыграть «Томь»

В Томске завершился матч 22-го тура РФПЛ между «Томью» и «Рубином», который не побеждал в трёх играх чемпионата кряду.

В Томске завершился матч 22-го тура <span class=error>РФПЛ</span> между <span class=error>Томью</span> и Рубином который не побеждал в трёх играх чемпионата кряду. Увеличить
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На сей раз удача вновь отвернулась от казанцев.

На перерыв «Рубин» ушёл, уступая в счёте. На 13-й минут Алексей Пугин после передачи Евгения Баляйкина вывел «Томь» вперёд — 1:0. Гости получили шанс отыграться на 26-й минуте, когда главный арбитр встречи Артём Чистяков назначил пенальти, но подошедший к «точке» Жонатас пробил мимо ворот.

Как нужно реализовывать пенальти в начале второго тайма показал Максим Лестьенн. Чистяков вновь назначил одиннадцатиметровый удар, который бельгийский хавбек реализовал — 1:1. «Рубин» продолжил гнуть свою линию и сумел повести в счёте. На 79-й минуте после передачи Жонатаса отличился Лестьенн — 2:1.

После пропущенного гола томичи не опустили руки и спустя всего четыре минуты сравняли счёт. Автор первого гола Алексей Пугин выступил в роли ассистента, а Александр Соболев поразил ворота Сергея Рыжикова — 2:2. Вырвать победу «Рубин» не смог.

10.04.2017 15:00 основной раунд: 22-й тур Труд
Томь 2:2 Рубин
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Валерий Петраков Грасия Хави
Голы
13′ Алексей Пугин (Е. Баляйкин) 17
83′ Александр Соболев (А. Пугин, П. Голышев) 97
10 Максим Лестьенн 47′
10 Максим Лестьенн (К. Жонатас, Д. Ткачук) 79′
Нереализованные пенальти
22 К. Жонатас 26′
Составы
Александр Мелихов 42
Артем Попов 18
Евгений Баляйкин 15
Антон Митерев 84
8′ Дмитрий Осипов 89
Павел Голышев (к) 7
Алексей Пугин 17
Александр Соболев 97
Валерий Чуперка 92
36′ 80′ Дмитрий Сасин 87
Александр Букачев 96
80′ Антон Макурин 74
Даниил Большунов 88
1 Сергей Рыжиков (к)
23 Мориц Бауэр
49 Виталий Устинов
25 Карлос Самбрано
90 Тарас Бурлак
31 Денис Ткачук
10 Максим Лестьенн 37′
22 Кристиан Жонатас
88 Руслан Камболов
85 Ильзат Ахметов 68′
61 Карадениз Гекдениз
8 Александр Сонг 87′
21 Рубен Рочина
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 7
2 Удары (всего) 16
2 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 8
22 Фолы 13
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
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