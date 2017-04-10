Дубль Лестьенна не помог «Рубину» обыграть «Томь»

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На сей раз удача вновь отвернулась от казанцев.



На перерыв «Рубин» ушёл, уступая в счёте. На 13-й минут Алексей Пугин после передачи Евгения Баляйкина вывел «Томь» вперёд — 1:0. Гости получили шанс отыграться на 26-й минуте, когда главный арбитр встречи Артём Чистяков назначил пенальти, но подошедший к «точке» Жонатас пробил мимо ворот.



Как нужно реализовывать пенальти в начале второго тайма показал Максим Лестьенн. Чистяков вновь назначил одиннадцатиметровый удар, который бельгийский хавбек реализовал — 1:1. «Рубин» продолжил гнуть свою линию и сумел повести в счёте. На 79-й минуте после передачи Жонатаса отличился Лестьенн — 2:1.



После пропущенного гола томичи не опустили руки и спустя всего четыре минуты сравняли счёт. Автор первого гола Алексей Пугин выступил в роли ассистента, а Александр Соболев поразил ворота Сергея Рыжикова — 2:2. Вырвать победу «Рубин» не смог.