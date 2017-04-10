Дубль Лестьенна не помог «Рубину» обыграть «Томь»
В Томске завершился матч 22-го тура РФПЛ между «Томью» и «Рубином», который не побеждал в трёх играх чемпионата кряду.
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На сей раз удача вновь отвернулась от казанцев.
На перерыв «Рубин» ушёл, уступая в счёте. На 13-й минут Алексей Пугин после передачи Евгения Баляйкина вывел «Томь» вперёд — 1:0. Гости получили шанс отыграться на 26-й минуте, когда главный арбитр встречи Артём Чистяков назначил пенальти, но подошедший к «точке» Жонатас пробил мимо ворот.
Как нужно реализовывать пенальти в начале второго тайма показал Максим Лестьенн. Чистяков вновь назначил одиннадцатиметровый удар, который бельгийский хавбек реализовал — 1:1. «Рубин» продолжил гнуть свою линию и сумел повести в счёте. На 79-й минуте после передачи Жонатаса отличился Лестьенн — 2:1.
После пропущенного гола томичи не опустили руки и спустя всего четыре минуты сравняли счёт. Автор первого гола Алексей Пугин выступил в роли ассистента, а Александр Соболев поразил ворота Сергея Рыжикова — 2:2. Вырвать победу «Рубин» не смог.
|Валерий Петраков
|Грасия Хави
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|7
|2
|Удары (всего)
|16
|2
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|8
|22
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
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