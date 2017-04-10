Гаджи Гаджиев: Если Пискарев говорит о проданных матчах, они могли быть

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— Если он (Пискарев) так говорит, у него есть информация. Возможно, так и было, — сказал Гаджиев. — Ничего не могу сказать, потому что у меня были серьезные проблемы со здоровьем. Мы выиграли у Читы 3:1, и на следующий день я вышел на тренировку резерва, где почувствовал себя плохо. Доктор вызвал скорую и, меня тут же госпитализировали. Я пролежал под капельницей пять часов, и в итоге отсутствовал в команде месяца три. В газетах написали, что у меня якобы инфаркт. Сейчас чувствую себя гораздо лучше, чем 14 лет назад. (Евгений БЕЛОУСОВ).

Ранее экс-тренер «Анжи» Александр Пискарев рассказал о двух проданных матчах во время работы в махачкалинской команде. Пискарев в 2003 году вошел в штаб Гаджиева, возглавлявшего в тот период махачкалинский клуб.

— Я не учел, что этот регион — дело тонкое, — цитирует Пискарева Sports.ru. — Там могут подставить — и все. Ни за что ни про что — как я попал. Гаджиев вдруг заболел, а предстоял выезд на две игры. Мне сказали: «Как помощник ты должен везти команду старшим тренером. Только ты». Мы проиграли два матча, и меня убрали из команды.

А потом директор клуба везет меня в аэропорт и говорит: «Михалыч, тебя развели как последнего… Эти две игры проданы».

Сопоставление фактов того времени показывает следующее. Гаджиев был госпитализирован на следующий день после домашнего матча 17-го тура с читинским «Локомотивом» турнира первого дивизиона (3:1, 12 июня). Впоследствии в 18-м туре (15 июня) «Анжи» на своем поле сыграл вничью со «СКА-Энергией» (1:1). В двух последующих турах «Анжи» в гостях проиграл липецкому «Металлургу» (1:2, 22 июня) и «Факелу» (1:3, 25 июня). В сезоне-2003 «Анжи» занял шестое место в первом дивизионе.