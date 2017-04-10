«Крылья» готовятся к «Анжи» без Родича, но с Тарановым
«Крылья Советов» начали подготовку к матчу 23-го тура чемпионата России против «Анжи», сообщает официальный сайт клуба.
В сегодняшней тренировке приняли участие все игроки основы, кроме травмированного защитника Милана Родича. Зато вернулся в строй капитан команды Иван Таранов. Игроки были разделены на две группы — футболисты, принимавшие участие в матче с «Амкаром» (2:2) и те, кто остался в запасе, получили разную нагрузку.
В пятницу «Крылья» чартерным рейсом отправятся в Махачкалу, игра состоится 15 апреля.
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