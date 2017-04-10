Бывший тренер «Анжи» Гаджиев прокомментировал обвинения в продаже матчей

В выездных матчах «Анжи» в июне 2003 года решения принимались без участия Гаджи Гаджиева, поскольку он был в больнице. Бывший главный тренер в разговоре с РБК пояснил, что 14 лет назад он попал в больницу и три месяца не выходил на работу.

«Решения принимались без меня. Никогда в жизни ни одному футболисту не говорил, чтобы он играл меньше, чем на сто процентов, и никогда не скажу. Если тренер хоть один раз скажет игрокам “Не играйте изо всех сил!” — он списанный тренер. Не имеет права такого делать», — добавил Гаджиев.

На просьбу прокомментировать заявления тренера Александра Пискарева, что матчи были сданы, Гаджиев ответил: «Подобные явления [сдача матчей — РБК] они бывали в российском и в итальянском футболе».

Пискарев в интервью Sports.ru рассказал, что два выездных матча в чемпионате ФНЛ 2003 года были проиграны командой намеренно. «Я не учел, что этот регион — дело тонкое. Там могут подставить — и все. Ни за что ни про что — как я попал. Гаджиев вдруг заболел, а предстоял выезд на две игры. Мне сказали: «Как помощник ты должен везти команду старшим тренером. Только ты». Мы проиграли два матча, и меня убрали из команды. А потом директор клуба везет меня в аэропорт и говорит: «Михалыч, тебя развели, как последнего… Эти две игры проданы», — рассказал Пискарев.



В 2003 году «Анжи» выступал в первом дивизионе чемпионата России, Футбольной национальной лиге (ФНЛ). 16 июня клуб сообщил о госпитализации Гаджи Гаджиева. Было объявлено, что он будет руководить командой по телефону, а непосредственно с командой станет работать Пискарев. После этого «Анжи» уступил в Липецке «Металлургу» со счетом 1:2 и в Воронеже «Факелу» со счетом 1:3.