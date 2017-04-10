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10 апреля 2017, 15:03 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Семин надеется, что футболист «Локомотива» Игнатьев начнет тренировки к 20 апреля

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Владислав Игнатьев может приступить к тренировкам после травмы ближе к 20 апреля. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Игнатьев получил травму 5 апреля в матче ½ финала Кубка России с «Уфой» (1:0).

«По здоровью Игнатьева пока сложно о чем-то говорить. Надеемся, что он начнет тренироваться числу к 20-му. (Ведран) Чорлука уже тренируется в общей группе и готовится к следующей игре», — сказал Семин.

В текущем сезоне Игнатьев сыграл за «Локомотив» в 11 матчах чемпионата России, в которых забил два гола, и в двух играх Кубка страны. В следующем, 23-м туре российского первенства железнодорожники 16 апреля сыграют в Туле против «Арсенала».

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