«Матч ТВ» требует от Life.ru 15 млн рублей за использование видео матча РФПЛ
ООО «Национальный спортивный канал» требует через суд от портала Life.ru 15 млн рублей за использование видео с лучшими фрагментами матча «Зенит» — «Амкар».
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Исковое заявление Национального спортивного канала направлено на защиту сообщений передач телеканала «Наш Футбол» к владельцу сайта Life.ru и учредителю данного СМИ АО «Ньюс медиа».
«В своём исковом заявлении истец указывает, что сайт Life.ru использовал аудиовизуальные фрагменты телевизионных трансляций
По его словам, истец просит суд обязать ответчика прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение распространение и иное использование фрагментов записей сообщений передач телеканала «Наш футбол» в сети Интернет, в составе сайта Life.ru, запретить использование фрагментов без письменного разрешения истца, удалить все фрагменты записей на сайте Life.ru, а также взыскать 15 млн руб. за нарушение исключительных прав.
|Гаджи Гаджиев
|Мирча Луческу
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|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|5
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|15
|14
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Евгений Турбин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Ринат Деушев (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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