«Матч ТВ» требует от Life.ru 15 млн рублей за использование видео матча РФПЛ

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фоторепортаж «Зенит» проиграл «Амкару» в РФПЛ Победный гол на 33-й минуте забил полузащитник Роланд Гиголаев. Хозяева поднялись на пятое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые не забивают в третьем матче чемпионата России подряд.