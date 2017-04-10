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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29377094/
10 апреля 2017, 14:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Матч ТВ» требует от Life.ru 15 млн рублей за использование видео матча РФПЛ

ООО «Национальный спортивный канал» требует через суд от портала Life.ru 15 млн рублей за использование видео с лучшими фрагментами матча «Зенит» — «Амкар».

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Исковое заявление Национального спортивного канала направлено на защиту сообщений передач телеканала «Наш Футбол» к владельцу сайта Life.ru и учредителю данного СМИ АО «Ньюс медиа».

«В своём исковом заявлении истец указывает, что сайт Life.ru использовал аудиовизуальные фрагменты телевизионных трансляций Росгосстрах-Чемпионата России по футболу 2016−2017, лучшие моменты 19 тура между футбольными командами “Зенит” и “Амкар”. Были созданы технические условия, обеспечивающие размещение, распространение и иное использование фрагментов записей сообщений телепередач канала, нарушающие исключительное право истца на их запись переработку и доведения до всеобщего сведения», — цитирует агентство городских новостей «Москва» представителя пресс-службы Мосгорсуда.

По его словам, истец просит суд обязать ответчика прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение распространение и иное использование фрагментов записей сообщений передач телеканала «Наш футбол» в сети Интернет, в составе сайта Life.ru, запретить использование фрагментов без письменного разрешения истца, удалить все фрагменты записей на сайте Life.ru, а также взыскать 15 млн руб. за нарушение исключительных прав.

12.03.2017 11:30 Зрители 12200 основной раунд: 19-й тур Звезда
Амкар 1:0 Зенит
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Мирча Луческу
Голы
33′ Роланд Гиголаев (Ч. Анене) 13
Составы
60′ Дмитрий Хомич 15
Брайн Оладапо Идову 19
Роланд Гиголаев 13
27′ Петар Занев (к) 3
Секу Конде 6
73′ Януш Гол 5
23′ Павел Комолов 20
Чума Анене 11
Фегор Огуде 8
75′ Михаил Костюков 27
Давид Хурцидзе 25
35′ 59′ Алексей Гасилин 17
90′ Бранко Йовичич 33
Александр Салугин 77
1 Юрий Лодыгин
2 Александр Анюков
4 Доменико Кришито 77′
13 Луиш Нету 60′
7 Виктор де Паула Жулиану
22 Артем Дзюба (к)
9 Александр Кокорин
21 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
81 Юрий Жирков 71′
60 Бранислав Иванович
8 Жозе да Силвейра Маурисиу 69′
14 Артур Юсупов
17 Олег Шатов 62′
29 Роберт Мак
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 5
5 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 15
14 Фолы 8
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Ринат Деушев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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