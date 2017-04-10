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10 апреля 2017, 14:51 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Плетикоса: Надеюсь, к 29-му туру РФПЛ «Спартак» уже оформит чемпионство

Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса оценил шанс команды на победу в чемпионате России. После 22 туров «Спартак» лидирует в РФПЛ и опережает идущий вторым ЦСКА на 8 очков.

«Надеюсь, что к домашнему матчу с “Тереком” в 29-м туре “Спартак” уже оформит чемпионство. Думаю, спартаковцы устроят праздник для всех болельщиков. Осталось сыграть всего восемь туров, и команда Массимо Карреры должна удержать преимущество.

Многое в чемпионской гонке будет решаться в предстоящей игре с “Зенитом”. Если спартаковцы выиграют матч с прямыми конкурентами, то это придаст им уверенности в своих силах. Можно будет смело говорить, что чемпионство почти у них в кармане», — сказал Плетикоса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Спартак М
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МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Фаворитом чемпионата России по футболу является московский «Спартак», и во многом от него зависит развязка чемпионской гонки. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник красно-белых, в настоящее время выступающий за «Терек» Олег Иванов.
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