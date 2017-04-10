Плетикоса: Надеюсь, к 29-му туру РФПЛ «Спартак» уже оформит чемпионство

«Надеюсь, что к домашнему матчу с “Тереком” в 29-м туре “Спартак” уже оформит чемпионство. Думаю, спартаковцы устроят праздник для всех болельщиков. Осталось сыграть всего восемь туров, и команда Массимо Карреры должна удержать преимущество.



Многое в чемпионской гонке будет решаться в предстоящей игре с “Зенитом”. Если спартаковцы выиграют матч с прямыми конкурентами, то это придаст им уверенности в своих силах. Можно будет смело говорить, что чемпионство почти у них в кармане», — сказал Плетикоса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.