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10 апреля 2017, 14:24 | Футбол: Премьер-лига | «Газета.Ру»

Лепехин: Под тренером «Зенита» шатается кресло

Отрыв в восемь очков от «Спартака» для «Зенита» еще можно отыграть, но главный тренер петербуржцев Мирча Луческу рискует потерять свой пост, а ЦСКА не является фаворитом в борьбе за второе место. Своим мнением о последних матчах РФПЛ в интервью «Газете.Ru» поделился известный в прошлом футболист клуба с берегов Невы Константин Лепехин.

Отрыв в восемь очков от Спартака для Зенита еще можно отыграть но главный тренер петербуржцев <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> рискует потерять свой пост а ЦСКА не является фаворитом в борьбе за второе место. Своим мнением о последних матчах <span class=error>РФПЛ</span> в интервью Газете.Ru поделился известный в прошлом футболист клуба с берегов Невы Константин <span class=error>Лепехин</span>. Увеличить
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После гостевой победы «Спартака» над «Уфой» со счетом 3:1, отрыв красно-белых от «Зенита» и ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России по футболу увеличился до восьми очков.

Армейцы в гостях довольствовались лишь ничьей с «Краснодаром» — 1:1. А питерцы в своем последнем матче на стадионе «Петровский» с таким же счетом сыграли с «Анжи». Неубедительный по игре матч сине-бело-голубых был еще и омрачен конфликтом главного тренера Мирчи Луческу с полузащитником клуба Олегом Шатовым: специалист и игрок на публике обменялись колкостями в адрес друг друга.

— Что происходит в «Зените»? Почему команда показывает плохие результаты?

— Трудно сказать, что происходит в «Зените». На мой взгляд, очевидно, что что-то не в порядке в отношениях между футболистами и главным тренером. Наставник клуба из Санкт-Петербурга Мирча Луческу, в любом случае, после своего прихода пытается создать новую команду. Конечно, этот путь достаточно болезненный и его очень сложно пройти. Постоянно возникают какие-то ошибки и неточности.

— Как думаете, шатается ли кресло сейчас под румынским специалистом?

— Я думаю, да. И это объективно. «Зенит» допустил несколько осечек после возобновление сезона. Хромают результаты, хромает качество игры. Однако тут важно вернуться к тому моменту, когда подписывался контракт с Луческу, и тому моменту, когда со специалистом оговаривали определенные моменты. В частности, какую клуб будет вести селекционную работу — кто останется в команде, а кто уйдет.

Если все было оговорено и Луческу пошел на такие условия, то, конечно, он ответственен за плохие результаты.

Другое дело, если ему сказали: «Вот это твоя команда, и ты будешь здесь работать», а потом продали Эсекьеля Гарая, Акселя Витселя, Халка. В таком случае вина Луческу минимальна.

— В последнее время Луческу стал часто жаловаться на судейство. Обоснованы ли его претензии к арбитрам?

— Безусловно, это неправильный ход, если он выбрал такую тактику. В результатах «Зенита» виновато точно не судейство. И даже если ты считаешь, что арбитры отработали не очень хорошо, то постоянно говорить об этом все равно неправильно.

Постоянными жалобами начал злоупотреблять еще предыдущий наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. И из-за этого выстраивается не очень правильная система в клубе. Раньше российские специалисты славились тем, что все время винили судей, а сейчас мы в этом вопросе стали европейцами, а европейцы превратились в россиян.

— Что думаете по поводу конфликта Луческу с полузащитником Олегом Шатовым? Тренер и футболист после матча с «Анжи» обменялись обоюдными упреками.

— Это как раз и говорит о проблемах в команде. У главного тренера происходят трения с футболистами, и это заметно. Вообще, когда футболисты, которые раньше играли в основе, перестают выходить на поле, то такие конфликты возникают неизбежно.

Другой вопрос, что должен быть результат.

Ведь, когда команда играет не очень хорошо, футболисты пользуются этой ситуацией и выносят эти конфликты с тренером на общественный суд.

— У «Спартака» за восемь туров до конца чемпионата восемь очков преимущества над «Зенитом». Реально ли отыграть такой отрыв?

— Отрыв большой, но не фатальный — отыграть его реально. У красно-белых впереди игры и с «Зенитом», и с ЦСКА. А это возможная потеря шести очков.

Заметно, что «Спартак» добывает победы с большим трудом. Да, московская команда забивает достаточно много, но последние матчи у дружины Массимо Карреры были напряженные. Это говорит о том, что «Спартак» может еще потерять очки.

Тут важно «Зениту» в своих матчах добиваться победы, но мы прекрасно видим, что сейчас и сине-бело-голубые и ЦСКА не отличаются особой стабильностью.

— Уже в это воскресенье «Спартак» сыграет дома с «Зенитом». Насколько этот в текущей ситуации будет определяющим в борьбе за чемпионство?

— Если «Спартак» обыграет «Зенит», то красно-белые на 90 процентов будут чемпионам. Улучшит положение москвичей и ничья.

Вообще матчи «Зенита» и «Спартака» очень тяжело прогнозируются. Это особенные игры. Какими бы ни были команды, какими бы ни были составы — предугадать результат здесь практически невозможно.

— ЦСКА и «Зенит» набрали равное количество очков в борьбе за вторую строчку, которая дает право сыграть в Лиге чемпионов. У кого больше шансов завоевать серебряные медали?

— Глядя на оставшиеся матчи можно сделать вывод, что у «Зенита» календарь лучше. Поэтому, если отпустить «Спартак», я думаю, что в борьбе с ЦСКА, у клуба с берегов Невы все-таки шансов больше, несмотря на то, что армейцы формально выше в таблице.

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