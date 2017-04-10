Олег Иванов: Судьба победы в чемпионате России по футболу в руках «Спартака»

После 22 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице с 51 очком, следом расположились ЦСКА и «Зенит», у которых по 43 очка.

«Фаворит — тот, кто находится на первом месте, а там сейчас «Спартак». Понятно, что конкуренты ждут осечек, но в большей степени все зависит от самого «Спартака», — считает Иванов.

На вопрос, отражает ли турнирная таблица силу команд, собеседник агентства ответил: «Нынешний “Спартак” — это игра на результат. Раз лидирует, значит, заслуженно. Но вот, например, “Краснодар” — ребята показывают на данный момент отличную игру, но пока нет очков (4-е место с 35 очками)».

Иванов вспомнил игру между «Тереком» и «Спартаком» (0:1) в первом круге.

«Они забили гол, сели и начали искать шансы в контратаках. Есть понимание того, чего они хотят. Но в матче с нами им чуть-чуть повезло — мы заслуживали как минимум ничьей. В целом, я не так пристально смотрю за “Спартаком”, но вот вчера открыл посмотреть результат их матча с “Оренбургом” — видимо, ребята в каждом матче не опускают руки до конца», — сказал он.

Разный «Зенит»

По мнению Иванова, ЦСКА, у которого в декабре сменился главный тренер — вместо Леонида Слуцкого пришел Виктор Гончаренко, стал показывать более атакующий футбол. «Для себя я подметил, что они больше стали играть в атакующий футбол, стало больше навесов на Витиньо и (Аарона) Оланаре», — сказал он.

«Зенит» сменил главного тренера летом — место Андре Виллаш-Боаша занял румын Мирча Луческу.

«Они стараются больше атаковать позиционно, но в целом сложно рассуждать об их стиле игры. С одной стороны, они могут играть с кем-то из аутсайдеров и владеть мячом 70 процентов времени. С другой стороны, если взять выездную игру с “Андерлехтом” (в 1/16 финала Лиги Европы, 2:0), они пытались играть в такой же футбол, но в Европе команды очень обучены и совершенно другой подбор футболистов. Нужно понимать, что Луческу — большой тренер, и понять, чего он хочет, наверное, можно только спустя время», — считает Иванов.

«Тереку» просто нужна победа

«Терек» не мог добиться победы после возобновления чемпионата в четырех играх — команда проиграла «Уфе» и ЦСКА (оба — 0:1) и сыграла вничью с «Ростовом» (0:0) и «Амкаром» (1:1).

«Встреча с “Уфой” надломила — полное преимущество по игре, но проиграли 0:1. Все уперлось именно в этот матч. Нужна просто победа, чтобы почувствовать уверенность (разговор состоялся до встречи с “Арсеналом” в субботу, который завершился победой грозненцев со счетом 3:1)», — считает Иванов.

Команда с 33 очками располагается на 5-м месте в турнирной таблице, отставая от идущего четвертым «Краснодара» на два очка. «Учитывая плотность в таблице, нам еще по силам решить задачу попадания в зону еврокубков. Лига чемпионов? А зачем заниматься делом, если не думать о вершине. Мы смотрим вперед, но для начала надо взять первые три очка во второй части сезона, дальше будет полегче», — уверен Иванов.

По мнению собеседника ТАСС, для выполнения этой задачи команда обладает необходимым составом. «Думаю, у нас по глубине скамейки хороший состав. Нас усилили футболисты своих национальных сборных — (Магомед) Оздоев, (Бернард) Бериша, (Норберт) Дьембер, все поиграли на приличном уровне. Даже сомнений никаких нет, что это усиление», — сказал он.