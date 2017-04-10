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10 апреля 2017, 12:25 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Мутко проведет встречу с арбитрами РФПЛ

Президент РФС Виталий Мутко встретится со всеми арбитрами, которые обслуживают матчи РФПЛ.

Встреча состоится 10-го апреля. На неё приглашены 18 главных арбитров: Арсланбеков, Безбородов, Вилков, Галимов, Егоров, Еськов, С. Иванов, Карасев, Лапочкин, Левников, Матюнин, Мешков, Москалев, Николаев, Сельдяков, Соколов, Сухой и пока так и не сдавший тест по физподготовке Федотов.

Стоит отметить, что два арбитра, которые сегодня будут обслуживать матчи РФПЛ не смогут присутствовать на встрече.
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