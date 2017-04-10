Симонян: Игре «Спартака» не хватает солидности и прочности

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны после 22 туров с 51 очком. В последних двух играх — с «Оренбургом» (3:2) дома и «Уфой» на выезде (3:1) — команда пропускала по ходу встречи, ведя в счете. Во встрече с оренбуржцами красно-белые вырвали победу на последней компенсированной к основному времени встречи минуте. В игре в воскресенье уфимцы не смогли реализовать 11-метровый удар при счете 0:2.

«Важная победа, и тур в целом оказался благоприятным для спартаковцев, потому что потеряли очки «Зенит» (1:1 с «Анжи» дома) и ЦСКА (1:1 с «Краснодаром» на выезде). Но, знаете, не в порядке критики, но, тем не менее — то преимущество, которое добывает команда, она достаточно быстро растрачивает, — поделился впечатлениями от игры «Спартака» Симонян. — Мне вице-президент клуба Наиль Измайлов говорит (после игры с «Оренбургом») про радость в раздевалке, а я говорю: «Чего вы радуетесь? Слава богу, что так произошло. Вы растеряли свое преимущество в считанные минуты».

«То же самое и вчера, забей пенальти — могла бы быть ничья, а там непонятно, как бы все повернулось. Команда, которая стремится к чемпионству, не должна так играть. Должна быть солидность и прочность в игре команды, их пока не хватает. Солидность берется с опытом, а еще есть конкретное выражение — игровая дисциплина, которой команда должна придерживаться на протяжении всего времени матча», — подчеркнул собеседник агентства.

В следующем туре «Спартак» 16 апреля примет на своем поле «Зенит», ЦСКА днем ранее сыграет дома с «Ростовом».