СМИ: «Ростов» полностью расплатился с футболистами за 2016 год

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированный источник, футболистам также выплатили зарплаты за январь 2017 года.

Выплаты связаны с поступлением в «Ростов» призовых за участие в еврокубках.

Напомним, «Ростов» длительное время имеет проблемы с задолженностями перед футболистами, тренерами и юридическими лицами, выдававшими клубу заем. В июне суммарный долг, согласно заявлению губернатора Ростовской области Василия Голубева, составлял около 300 млн рублей. К 2017 году он уже составляет порядка 360 млн рублей.

По итогам выступления в еврокубках «Ростов» заработал €18,2 млн.