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10 апреля 2017, 12:28 | Футбол: Премьер-лига | Известия.Ру

СМИ: «Ростов» полностью расплатился с футболистами за 2016 год

ФК «Ростов» полностью погасил задолженности перед игроками по зарплате за 2016 год.

Игрокам также выплатили зарплаты за январь 2017 года. Увеличить
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Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированный источник, футболистам также выплатили зарплаты за январь 2017 года.

Выплаты связаны с поступлением в «Ростов» призовых за участие в еврокубках.

Напомним, «Ростов» длительное время имеет проблемы с задолженностями перед футболистами, тренерами и юридическими лицами, выдававшими клубу заем. В июне суммарный долг, согласно заявлению губернатора Ростовской области Василия Голубева, составлял около 300 млн рублей. К 2017 году он уже составляет порядка 360 млн рублей.

По итогам выступления в еврокубках «Ростов» заработал €18,2 млн.

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