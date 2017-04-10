Олег Иванов готов завершить карьеру в «Тереке»

Действующее соглашение Иванова с «Тереком», за который он выступает с 2012 года, истекает по окончании сезона. В январе клуб объявил, что начнет переговоры по новому соглашению после зимних сборов, однако в начале марта игрок сообщил, что предложения пока не получал.

«Должны были поговорить в Грозном после сборов, но у меня окончательно проявился тонзиллит, — рассказал Иванов. — Сейчас приеду — и будет разговор. Все-таки у меня хорошие отношения с руководством клуба и лично президентом (Магомедом Даудовым — прим. ТАСС). Я уверен в них, и они, думаю, уверены, что я не подпишу (контракт) ни с кем другим за их спиной; я просто не могу так поступить, “Терек” для меня многое сделал — помог вернуться в футбол после тяжелого периода».

«Если будет предложение, готов был бы завершить карьеру в “Тереке”, почему нет, — заявил собеседник ТАСС. — Хороший клуб, для футбола все есть, болельщики любят команду и поддерживают ее».

На вопрос, как долго он еще видит себя игроком, Иванов ответил: «Ближе к завершению карьеры все больше понимаешь, насколько любишь эту игру. На самом деле, буду играть, пока позволяет здоровье и приношу пользу, а если почувствую, что не попадаю в состав, не буду никого мучить и пойду дальше».

За время выступления за «Терек» СМИ сообщали об интересе к Иванову со стороны московских ЦСКА и «Спартака», зимой писалось о турецком «Трабзонспоре» и московском «Локомотиве». «Разговоры были по всем вариантам, о которых писали, но до конкретики не дошло. Если не дошло, значит, так и должно быть. Рад, что приношу пользу «Тереку», — прокомментировал ситуацию полузащитник.

«Если меня нет в сборной, значит, так и должно быть»

В сборную России Иванов был впервые вызван перед чемпионатом Европы 2008 года, на котором команда дошла до полуфинала. Иванов был включен в состав команды, однако на поле не появлялся. С 2015 по 2016 год атакующий полузащитник провел за сборную пять матчей, попал в состав на Евро-2016, но, опять же, на поле не появлялся. При новом главном тренере Станиславе Черчесове игрок в команду не вызывался.

«Нет, с ним (Черчесовым) не разговаривали. А смысл? Есть понимание того, что тренер не враг себе — если кто-то будет сильнее, он, конечно, вызовет его», — отметил футболист.

«Наверное, сейчас такой момент, что обстоятельства не позволяют показывать тот футбол, который ждет от меня Станислав Саламович. А может, и не ждет, не знаю, — продолжил собеседник агентства. — Не вижу смысла разговаривать с тренером, и он, видимо, тоже — если я буду нужен, то, наверное, вызовут. Вызовут, с удовольствием поеду, не вызовут — буду играть за клуб».

«Вижу себя тренером»

В августе прошлого года Иванов открыл академию в Москве. По его словам, сейчас в ней занимаются два десятка ребят в возрасте от 6 до 8 лет и полтора десятка в возрасте от 4 до 6. «У школы дела идут отлично, народ приходит, костяк уже сформирован. Честно говоря, даже не думал, что будет такой поток желающих. Сейчас будем организовывать для них праздники и турниры, надеемся, летом свозим ребят в лагерь», — рассказал он.

По словам Иванова, расширять академию он пока не планирует, но хочет заявить команду в какую-нибудь лигу. «Чтобы все-таки детишки играли, а не просто тренировались, — пояснил он. — Материально нас поддерживать не нужно, школа не сильно дорогая, пока справляюсь сам. А так ребята поддерживают. Недавно Вася Березуцкий забежал к детишкам и поиграл с ними».

«Леонид Викторович (Слуцкий, бывший главный тренер ЦСКА и сборной) меня чуть пожурил: «Почему не сказал?». «Видимо, подумал-подумал и решил открыть свою в Волгограде», — пошутил Иванов.