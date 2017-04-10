КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Крыльев Советов» Скрипченко в матче с «Амкаром»

Белорусский специалист был удален из пределов технической зоны на 65-й минуте матча, который прошел в субботу и завершился со счетом 2:2. Гончаренко высказывал недовольство одним из решений главного арбитра игры Виталия Мешкова.

«По этой встрече комитет также рассмотрит скандирование болельщиками самарского клуба ненормативной лексики», — добавил Григорьянц.

По матчу «Зенит» — «Анжи» (1:1) КДК рассмотрит неподобающее поведение махачкалинской команды (6 желтых карточек).

По итогам полуфинальной встречи Кубка страны между «Локомотивом» и «Уфой» (1:0) комитет рассмотрит выход за пределы технической зоны главного тренера уфимцев Сергея Семака (один случай) и использование болельщиками железнодорожников пиротехники.

Заседание КДК пройдет в среду. 22-й тур чемпионата завершится в понедельник встречами «Томь» — «Рубин» и «Урал» — «Оренбург».