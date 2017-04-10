КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Крыльев Советов» Скрипченко в матче с «Амкаром»
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит на ближайшем заседании удаление главного тренера самарских «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко за вмешательство в действия помощника судьи в матче 22-го тура чемпионата страны с пермским «Амкаром». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Белорусский специалист был удален из пределов технической зоны на 65-й минуте матча, который прошел в субботу и завершился со счетом 2:2. Гончаренко высказывал недовольство одним из решений главного арбитра игры Виталия Мешкова.
«По этой встрече комитет также рассмотрит скандирование болельщиками самарского клуба ненормативной лексики», — добавил Григорьянц.
По матчу «Зенит» — «Анжи» (1:1) КДК рассмотрит неподобающее поведение махачкалинской команды (6 желтых карточек).
По итогам полуфинальной встречи Кубка страны между «Локомотивом» и «Уфой» (1:0) комитет рассмотрит выход за пределы технической зоны главного тренера уфимцев Сергея Семака (один случай) и использование болельщиками железнодорожников пиротехники.
Заседание КДК пройдет в среду. 22-й тур чемпионата завершится в понедельник встречами «Томь» — «Рубин» и «Урал» — «Оренбург».
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