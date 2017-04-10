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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29373183/
10 апреля 2017, 11:17 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Ростова» в матче с «Локомотивом»

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит неправомерное поведение болельщиков «Ростова» во время выездного матча 22-го тура чемпионата страны с московским «Локомотивом». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч прошел в воскресенье и завершился со счетом 0:0.

«Мы рассмотрим неправомерные действия болельщиков “Ростова”, которые сидели на защитном ограждении, — сообщил Григорьянц. — Также рассмотрим скандирование болельщиками обоих клубов ненормативной лексики».

Заседание КДК пройдет в среду. 22-й тур чемпионата завершится в понедельник встречами «Томь» — «Рубин» и «Урал» — «Оренбург».

9.04.2017 19:00 Зрители 9619 основной раунд: 22-й тур Локомотив
Локомотив М 0:0 Ростов
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Семин Иван Данильянц
Составы
Маринату Алвим Гильерме (к) 1
Тимофей Маргасов 3
Виталий Денисов 29
Неманья Пейчинович 5
Тарас Михалик 17
Соломон Кверквелия 33
41′ Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов 27
85′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Антон Миранчук 60
78′ Алексей Миранчук 59
Алан Касаев 11
65′ Маркес Битанкур Майкон 7
Джефферсон Фарфан 8
77 Никита Медведев
2 Тимофей Калачев
5 Денис Терентьев
23 Миха Мевля
44 Гонсалес Сесар Навас
16 Кристиан Нобоа
84 Александр Гацкан (к)
7 Дмитрий Полоз
30 Федор Кудряшов 76′
18 Павел Могилевец
89 Александр Ерохин 68′
19 Хорен Байрамян
20 Сердар Азмун 65′ 30′
11 Александр Бухаров 84′
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 1
4 Удары (всего) 9
0 Удары в створ 4
2 Угловые 8
9 Фолы 8
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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