КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Ростова» в матче с «Локомотивом»
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит неправомерное поведение болельщиков «Ростова» во время выездного матча 22-го тура чемпионата страны с московским «Локомотивом». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Матч прошел в воскресенье и завершился со счетом 0:0.
«Мы рассмотрим неправомерные действия болельщиков “Ростова”, которые сидели на защитном ограждении, — сообщил Григорьянц. — Также рассмотрим скандирование болельщиками обоих клубов ненормативной лексики».
Заседание КДК пройдет в среду. 22-й тур чемпионата завершится в понедельник встречами «Томь» — «Рубин» и «Урал» — «Оренбург».
|9.04.2017 19:00
|Зрители 9619
|основной раунд: 22-й тур
|Локомотив
|Локомотив М
|0:0
|Ростов
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Юрий Семин
|Иван Данильянц
Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|1
|4
|Удары (всего)
|9
|0
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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