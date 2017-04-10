КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Ростова» в матче с «Локомотивом»

Матч прошел в воскресенье и завершился со счетом 0:0.

«Мы рассмотрим неправомерные действия болельщиков “Ростова”, которые сидели на защитном ограждении, — сообщил Григорьянц. — Также рассмотрим скандирование болельщиками обоих клубов ненормативной лексики».

Заседание КДК пройдет в среду. 22-й тур чемпионата завершится в понедельник встречами «Томь» — «Рубин» и «Урал» — «Оренбург».