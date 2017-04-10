Футболист Шишкин заявил, что после возвращения в «Локомотив» будет искать себе новый клуб

Шишкин зимой 2017 года перешел из «Локомотива» в «Краснодар» на правах аренды до конца сезона.

«По окончании сезона вернусь из “Краснодара” в “Локомотив”, с которым у меня контракт, — сказал Шишкин. — А там уже будем дальше думать о моем будущем. Зимой мне дали понять, что в моих услугах “Локо” не заинтересован. Значит, буду искать другую команду».

За «Краснодар» футболист в сезоне-2016/17 провел четыре игры.