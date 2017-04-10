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10 апреля 2017, 10:43 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист Шишкин заявил, что после возвращения в «Локомотив» будет искать себе новый клуб

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Защитник российского футбольного клуба «Краснодар» Роман Шишкин после завершения чемпионата вернется в «Локомотив», но следующий сезон планирует начать в другом клубе. Игрока цитирует пресс- служба краснодарского клуба.

Шишкин зимой 2017 года перешел из «Локомотива» в «Краснодар» на правах аренды до конца сезона.

«По окончании сезона вернусь из “Краснодара” в “Локомотив”, с которым у меня контракт, — сказал Шишкин. — А там уже будем дальше думать о моем будущем. Зимой мне дали понять, что в моих услугах “Локо” не заинтересован. Значит, буду искать другую команду».

За «Краснодар» футболист в сезоне-2016/17 провел четыре игры.

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