Футбольный клуб «Рубин» продлил контракт с вратарем Рыжиковым

Действующий контракт 36-летнего Рыжикова с «Рубином» истекает 30 июня. Новое соглашение рассчитано на год с возможностью продления.

Рыжиков выступает за «Рубин» с 2008 года. В нынешнем сезоне голкипер провел 23 матча в составе команды в чемпионате и Кубке России.

В составе команды он стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), двукратным обладателем Суперкубка страны (2010, 2012), обладателем Кубка России (2011/2012), бронзовым призером чемпионата страны (2010).