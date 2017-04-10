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10 апреля 2017, 9:08 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футбольный клуб «Рубин» продлил контракт с вратарем Рыжиковым

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков продлил действующее соглашение с казанским футбольным клубом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Действующий контракт 36-летнего Рыжикова с «Рубином» истекает 30 июня. Новое соглашение рассчитано на год с возможностью продления.

Рыжиков выступает за «Рубин» с 2008 года. В нынешнем сезоне голкипер провел 23 матча в составе команды в чемпионате и Кубке России.

В составе команды он стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), двукратным обладателем Суперкубка страны (2010, 2012), обладателем Кубка России (2011/2012), бронзовым призером чемпионата страны (2010).

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