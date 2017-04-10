Луческу и Шатов устроили скандал в «Зените»

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В последнее время румынский специалист привлекал внимание к своей персоне серией резонансных высказываний. Между тем кресло под Луческу всерьез зашаталось на фоне посредственных результатов «Зенита» в 2017 году.

Скандальная ситуация набирает обороты в стане петербургского «Зенита». Главный тренер клуба Мирча Луческу и ведущий полузащитник Олег Шатов обменялись достаточно резкими репликами на публике. История особенно интригует на фоне не слишком успешного выступления сине-бело-голубых в весенней части чемпионата России и слухов о том, что стороны нынешнего конфликта на самом деле не ладят давно и непримиримо.

Соответствующую информацию изданию «Спорт-Экспресс» подтвердил агент полузащитника Кахор Муминов.

По его словам, термин «конфликт» имеет «негативную коннотацию», однако отношения Луческу и Шатова сейчас действительно далеки от идеальных.

Масла в огонь в субботу вечером подлил сам футболист. Проходя через микст-зону после матча с махачкалинским «Анжи» на «Петровском» (1:1), Шатов категорически отказался от комментариев прессе, бросив на ходу: «Главному тренеру и без нас хорошо». Таким способом хавбек, видимо, попытался объяснить стабильное отсутствие в составе своей персоны и защитника Игоря Смольникова.

Луческу охотно развил тему на пресс-конференции, благо корреспонденты первым делом сообщили ему о словах подопечного. Как не без ехидства намекнул румынский специалист, травмы Шатова не всегда настолько серьезны, как сам игрок пытается преподнести. Выражаясь иначе, Луческу обвинил футболиста в симуляциях, пояснив, что тем самым он лишь отдаляет себя от команды.

«Я верю в этого игрока, но главное, чтобы он постоянно тренировался, — подчеркнул наставник. — А на деле выходит — он три дня занимается, затем день отдыхает. Или уходит в середине тренировки.

Поймите, я просто не могу довериться тому, кто не задействован в тренировочном процессе постоянно. Тем более Олег уже не молодой и перспективный, а футболист, который должен становиться лидером коллектива.

В составе Шатов может заменить только Данни, но португалец сейчас выглядит лучше, констатировал Мистер.

Выступление Луческу жестко раскритиковал агент Муминов, который связал сказанное румыном с его недостаточной квалификацией. Мол, если тренер усомнился в травмах Шатова, то вся страна «усомнилась в уровне самого Луческу».

«Все эти высказывания — не что иное, как агония трансильванского специалиста, — заявил Муминов. — По-прежнему у него виноваты все, кроме него. Посмотрите, как “Зенит” играет в последние полгода, и все станет ясно. Собранный зимой с нуля “Анжи” переигрывает в гостях “Зенит”. Просто вдумайтесь».

Муминов признался, что проблемы Шатова с Луческу стали понятны ему еще осенью.

В межсезонье агент даже настаивал на аренде своего клиента в другую команду, понимая, что текущее состояние дел может негативно сказаться на перспективах полузащитника в российской сборной.

В «Зените», однако, данную инициативу не поддержали.

В 2017 году Шатов вышел на поле пока только четырежды. В стартовой игре «Зенита» после возобновления сезона 16 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» он отыграл 65 минут в Брюсселе, после чего был заменен (0:2).

В дальнейшем Олег дважды появлялся на замену в чемпионате, проведя семь минут с ЦСКА в Москве и девять — с «Рубином» в Казани. Кроме того, ему доверили место в основе на самый неудачный матч «Зенита» этой весны — против «Амкара» в Перми (0:1). Спустя 62 минуты после ее начала он также покинул поле.

Выступления Луческу в СМИ обратили на себя внимание дважды за несколько дней. Накануне игры с «Анжи» румын сделал предположение, что лидер чемпионата «Спартак» стимулирует соперников «Зенита», в том числе москвичи якобы пообещали гонорар махачкалинцам в случае благоприятного исхода их матча в Санкт-Петербурге. Кроме того, Луческу прямо обвинил судей в благоприятствовании конкурентам. Согласно доводам специалиста, спартаковский защитник Илья Кутепов остался без наказания за фол в собственной штрафной в домашнем матче против «Оренбурга».

Если же аналогичный момент случился бы в игре питерцев, уверен Луческу, «его всю неделю муссировали бы в прессе».

Развивая тему, тренер обратил внимание на ошибки саранского рефери Александра Егорова, якобы имевшие место во встрече 19-го тура РФПЛ «Спартак» — «Анжи» (1:0).

Показательно, что в ближайшем же матче красно-белых после нападок Луческу, 9 апреля в Уфе, в ворота команды был назначен пенальти именно за нарушение Кутепова.

Спустя какое-то время по окончании зенитовской игры с «Анжи» румын встретился с руководством клуба. По его словам, обсуждению подвергся только сам матч, а вопрос сотрудничества с ним самим не поднимался.