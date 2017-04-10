Луческу и Шатов устроили скандал в «Зените»
Главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу публично усомнился в серьезности травм полузащитника Олега Шатова, который не проходит в состав команды, по мнению агента футболиста,
из-за конфликта с наставником.
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Видимо, что-то случилось...
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В последнее время румынский специалист привлекал внимание к своей персоне серией резонансных высказываний. Между тем кресло под Луческу всерьез зашаталось на фоне посредственных результатов «Зенита» в 2017 году.
Скандальная ситуация набирает обороты в стане петербургского «Зенита». Главный тренер клуба Мирча Луческу и ведущий полузащитник Олег Шатов обменялись достаточно резкими репликами на публике. История особенно интригует на фоне не слишком успешного выступления
Соответствующую информацию изданию «Спорт-Экспресс» подтвердил агент полузащитника Кахор Муминов.
По его словам, термин «конфликт» имеет «негативную коннотацию», однако отношения Луческу и Шатова сейчас действительно далеки от идеальных.
Масла в огонь в субботу вечером подлил сам футболист. Проходя через
Луческу охотно развил тему на
«Я верю в этого игрока, но главное, чтобы он постоянно тренировался, — подчеркнул наставник. — А на деле выходит — он три дня занимается, затем день отдыхает. Или уходит в середине тренировки.
Поймите, я просто не могу довериться тому, кто не задействован в тренировочном процессе постоянно. Тем более Олег уже не молодой и перспективный, а футболист, который должен становиться лидером коллектива.
В составе Шатов может заменить только Данни, но португалец сейчас выглядит лучше, констатировал Мистер.
Выступление Луческу жестко раскритиковал агент Муминов, который связал сказанное румыном с его недостаточной квалификацией. Мол, если тренер усомнился в травмах Шатова, то вся страна «усомнилась в уровне самого Луческу».
«Все эти высказывания — не что иное, как агония трансильванского специалиста, — заявил Муминов. —
Муминов признался, что проблемы Шатова с Луческу стали понятны ему еще осенью.
В межсезонье агент даже настаивал на аренде своего клиента в другую команду, понимая, что текущее состояние дел может негативно сказаться на перспективах полузащитника в российской сборной.
В «Зените», однако, данную инициативу не поддержали.
В 2017 году Шатов вышел на поле пока только четырежды. В стартовой игре «Зенита» после возобновления сезона 16 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» он отыграл 65 минут в Брюсселе, после чего был заменен (0:2).
В дальнейшем Олег дважды появлялся на замену в чемпионате, проведя семь минут с ЦСКА в Москве и девять — с «Рубином» в Казани. Кроме того, ему доверили место в основе на самый неудачный матч «Зенита» этой весны — против «Амкара» в Перми (0:1). Спустя 62 минуты после ее начала он также покинул поле.
Выступления Луческу в СМИ обратили на себя внимание дважды за несколько дней. Накануне игры с «Анжи» румын сделал предположение, что лидер чемпионата «Спартак» стимулирует соперников «Зенита», в том числе москвичи якобы пообещали гонорар махачкалинцам в случае благоприятного исхода их матча в
Если же аналогичный момент случился бы в игре питерцев, уверен Луческу, «его всю неделю муссировали бы в прессе».
Развивая тему, тренер обратил внимание на ошибки саранского рефери Александра Егорова, якобы имевшие место во встрече 19-го тура РФПЛ «Спартак» — «Анжи» (1:0).
Показательно, что в ближайшем же матче
Спустя
«Я не держусь за свой контракт, — резюмировал Луческу. — Пришел сюда, чтобы изменить игру “Зенита”, сделать ее более зрелищной и добиваться результатов. Сначала средний возраст игроков составлял 29 лет. На многих влияли погодные условия и искусственные тренировочные поля. Я пытался омолодить команду. Сперва все шло нормально, однако в
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