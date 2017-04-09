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9 апреля 2017, 23:01 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Майкон заявил, что готов играть на позиции нападающего в «Локомотиве»

МОСКВА, 9 апр — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Футболист московского «Локомотива» Майкон после матча 22-го тура чемпионата России с «Ростовом» заявил, что готов играть на позиции нападающего, если такое решение примет тренерский штаб железнодорожников.

«Локомотив» в воскресенье сыграл дома вничью с «Ростовом» (0:0). Нападающий железнодорожников Ари пропустил матч из-за микротравмы, которую получил в среду в полуфинале Кубка России с «Уфой» (1:0).

«Я не знаю, был ли готов Ари, но у него был определенный дискомфорт. Он хорошо играл в последних матчах, забивал. Сегодня его не было, но были готовы другие игроки. Я не нападающий, играю на флангах и помогаю форвардам как могу. Хочу играть, поэтому если тренер поставит меня на позицию нападающего, значит, я буду играть на этой позиции», — сказал Майкон журналистам.

В матче 23-го тура «Локомотив» на выезде встретится с тульским «Арсеналом». ««Ростов» играет в пять защитников, поэтому мы все понимали, что будет тяжело. У «Локомотива» были шансы в этом матче так же, как и у «Ростова», но забить не удалось. Сейчас нужно отдохнуть и выиграть у Тулы, — добавил футболист.

Локомотив М
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